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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İPEK YEZDANİ
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk Konseyi atağa kalktı

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Türk Konseyi atağa kalktı

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın üye olduğu Türk Konseyi’nin genel sekreteri Baghdad Amreyev, işbirliğini arttırmak amacıyla iş konseyi kurulacağını belirterek, “10. yıldönümü nedeniyle ekimde yapacağımız zirvenin teması, ülkelerin KOBİ’lerinin geliştirilmesi olacak ve bu zirvede yaklaşık 600-700 milyon dolarlık bir yatırım fonu onaylanacak” dedi.

TÜRKİ cumhuriyetler arasında ekonomik ve sosyal işbirliği amacıyla kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), bu işbirliğini artırmak amacıyla atağa kalktı. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın üye olduğu konseyin yaptığı çalışmalar çerçevesinde, ülkelerin özel sektörünü bir araya getiren ortak iş forumu oluşturulacak, okullarda ortak Türk tarihi ve Türk coğrafyası kitapları okutulacak ve ortak yayın yapan bir televizyon kanalı kurulacak.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Genel Sekreter Yardımcısı Kısmat Gozalov ve diğer yöneticiler tarafından konseyin faaliyetlerinin anlatılması amacıyla dün İstanbul’da bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amreyev, 10 yıl önce kurulan konseyin, üye ülkeler arasında ekonomiden turizme, gençlik ve spordan eğitime 14 farklı alanda işbirliği yürüttüğünü söyledi. Amreyev, “Bugüne kadar 13’ü dışişleri bakanları arasında olmak üzere toplamda 48 bakan toplantısı, 125 çalışma grubu ve uzmanlar toplantısı, pek çoğu uluslararası düzeyde olmak üzere 21 konferans, forum, mesleki eğitim programı ile gençlik kampları ve festivalleri yaptık” diye konuştu.

ORTAK İŞ FORUMU

Amreyev, ülkelerin özel sektörünü bir araya getirmek amacıyla ‘ortak iş forumu’ kurulacağını da vurgulayarak, “Ekim ayında kuruluşumuzun 10. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek zirvenin teması, ülkelerin KOBİ’lerinin geliştirilmesi olacak ve bu zirvede yaklaşık 600-700 milyon dolarlık bir yatırım fonu onaylanacak” dedi.

İPEK YOLU TURU

Amreyev, Türk Konseyi üye ülkelerini ilk defa ortak bir turla birleştiren ve İpek Yolu üzerindeki zengin kültürel ve tarihi miraslarını tüm dünyaya tanıtacak olan ‘Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi’ni de geçen yıl faaliyete geçirdiklerini belirterek, “Ortak Tur Paketine yakın zamanda Özbekistan’In Buhara ve Hiva şehirleri de dahil olacak” dedi.

Üye ülkelerin okullarında ortak Türk tarihi ve Türk coğrafyası kitapları okutulacağına dikkat çeken Amreyev, “Türk Konseyi’nin desteğiyle Türk Akademisi tarafından hazırlanan 15. yy’a kadar Ortak Türk Tarihi Kitabının, 2019 öğretim yılı itibariyle üye ülke müfredatlarına alınmaya başlanması planlanıyor” diye konuştu.

Çolpon Ata’daki en son düzenlenen Türk Konsyei Zirvesi’ne Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de katıldığına dikkat çeken Amreyev, “En önemli projemiz olan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi, Özbekistan olmadan düşünülemez. Önümüzdeki dönemde dost ve kardeş Özbekistan ve Türkmenistan’ın bayraklarının Sekretarya binamızın önündeki yerini aldığını görmeyi kuvvetle arzu ediyoruz” diye konuştu.

TÜRK KONSEYİ NEDİR?

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında Nahçıvan’daki Türk Konseyi Zirvesi’nde imzalanan Nahçıvan Anlaşması’yla kuruldu. Konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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