Türk Kirazı Güney Kore yolunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk Kirazı Güney Kore yolunda
GeriEkonomi Türk Kirazı Güney Kore yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
21.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Türk Kirazı Güney Kore yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Kirazı Güney Kore yolunda

Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Güney Kore heyeti ilçedeki kiraz bahçeleri, işleme, paketleme ve soğuk hava tesislerinde incelemelerde bulundu. Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan protokol kapsamında bu yıl 8 bin ton kiraz ihraç edilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Güney Kore arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Alaşehir’e gelen Güney Kore heyeti, kiraz bahçeleri, işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu. Alaşehir'e gelen Güney Kore Devleti Hayvan ve Bitki Karantinası Bölümü uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper başkanlığında, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan ile birlikte Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği, Manisa ve Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, kiraz işleme, paketleme soğuk uygulama, kalıntı konularında bilgi paylaştı.

Alaşehir yaş sebze meyve ihracatçısı Tekfen Alanar işletmesinde incelemelerde bulunan Güney Kore ekibi, kirazın toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları, paketlenmesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden paketleme ve saklama konularında bilgi aldı. Güney Kore ekibi Türkiye’den yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Türkiye'nin kiraz üretim alanlarında ve ihracat yapan firmalarda incelemelerde bulunduklarını belirterek çalışmaları rapor ederek bildireceklerini belirtti.

BU YIL HEDEF 8 BİN TON

İhracatçı firma Alanar AR-GE Koordinatörü Dr. Salih Çalı, Güney Kore ile yapılan protokolün kendilerini memnun ettiğini belirterek "Biz ihracat yapmaktan çok mutluyuz, yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Biz geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 8 bin ton. Güney Kore ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Güney Kore’ye ilk etapta kargo uçaklarla ihracat yapacağız. Talepler doğrultusunda deniz kargo ile de yapılabilir" dedi.

Devletin ihracat konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağını söyleyen Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper, "Bu uzmanlarımız bir hafta boyunca bizim kiraz bahçeleri paketleme tesislerimizde inceleyecekler. Bunlarla ilgili raporlarını tutacaklar. Daha sonra bununla ilgili geri dönüş yapacağız. Bu heyetle birlikte biz zaten Avrupa’ya ihracat ettiğimiz veya diğer ülkelere ihraç ettiğimiz bir takım ürünlerimizi artık Uzak Doğuya’da ihraç etmeye başlayacağız. Buradaki konu kiraz, heyetimizin de çok memnun kaldıklarını görüyoruz. İşletmelerimizdeki hijyen koşulları ve uygulanan işlemlerden gerçekten etkilendiler. Biz artık Uzak Doğuya da kirazlarımızı ve bunun peşinde diğer ürünlerimizi de eminim ki takip edecektir. Artık ürünlerimizi Uzak Doğuya da ihraç edebileceğiz. Güney Kore ekibimizle Alaşehir, Afyon ve Antalya’daki çeşitli kiraz bahçelerinde, paketleme tesislerinde ve fumugasyon ünitelerimizi gezdireceğiz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

40 ayrı kaynak aynı noktada birleşiyor! Ziyaretçi akınına uğruyor...

ABD, ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

ABD, Huawei kararını askıya aldı

Binlerce memura müjde! İşte o fırsat