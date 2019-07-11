Türk kirazı Çin Seddi’ni aştı

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, bu üründe yıllık 800 milyon dolar ithalatı bulunan Çin’e ihracat yapabilmek için 2010 yılından beri sürdürdüğü mücadelede mutlu sona ulaştı. Türkiye tarihinde ilk kez, bu ürün için 2019 yılında ihracat vizesi aldığı Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık kiraz ihraç etti. Hong Kong’a ise; yüzde 76’lık artışla 3 milyon 357 bin dolarlık Türk kirazı satıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin’e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde yürüttükleri çalışmalarda mutlu sona ulaştıklarını, ihracatın başladığını söyledi. Çin’e kiraz ihracatı ile ilglii anlaşmanın sezon ortasında imzalandığı bilgisini paylaşan Uçak, "Anlaşma sezon ortasında imzalanmasına rağmen ihracatçılarımız Çin’e kiraz ihracatı için bağlantılar gerçekleştirdi ve ihracata başladılar. Bu başarıda, 2016 yılında başlattığımız ve geçtiğimiz nisan ayında sonuçlandırdığımız Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projemizin payı çok büyük. 24-31 Mart 2019 tarihlerinde URGE Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Çin iş gezisi meyvelerini vermeye başladı. Kiraz ihracatındaki olumlu tablo sayesinde bu yıl 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

HAVA KARGO İLE İHRACAT ARTACAK

Çin’in kiraz ihracatı için gelecek yıllarda en büyük ihraç pazarı olmaya namzet olduğunun altını çizen EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, "Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerimizin ihracatının arzu ettiğimiz seviyelere gelmesi için hava kargo çok önemli. Türk ihracatçısı hava kargo sayesinde kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında dünyada daha etkin olacak" diye konuştu.

Türkiye, 1 Ocak - 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında 65 bin ton kiraz ihraç ederken, 155 milyon 650 bin dolar döviz elde etti. Türkiye, geçen yılın aynı döneminde ise; 69 bin ton kiraz karşılığı 152 milyon 198 bin dolarlık ihracat yapmıştı. Kiraz ihracatı miktar bazında yüzde 6 düşmesine karşın, değer bazında yüzde 2 artış gösterdi. Kiraz ihracatında bu yıl ihraç sezonu hava koşullarından dolayı 2 hafta geç başladı. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kiraz ihracatının sezon sonunda miktar ve değer bazında geçtiğimiz yıla göre daha büyük bir artıda sonuçlanması bekleniyor. Almanya, 77 milyon dolarlık kiraz ihracatı ile ilk sırada yer alırken, Rusya Federasyonu 34 milyon dolarlık Türk kirazı tercih etti. Hollanda’ya 8 milyon dolarlık Türk kirazı giderken, bu ülkeleri Norveç, Avusturya, Hong Kong, Danimarka, İsveç, İtalya ve Irak izledi.