"Türk keneviri tescillenmelidir"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Türk keneviri tescillenmelidir"
GeriEkonomi "Türk keneviri tescillenmelidir"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.02.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

"Türk keneviri tescillenmelidir"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Türk keneviri tescillenmelidir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk keneviri üretimi üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "MÜSİAD olarak bizler, kenevir yerine yerli tohumlarımızdan elde edilen 'Türk keneviri' üretimi yapılmalı, Türk keneviri tescillenmelidir diyoruz." dedi.

Kaan, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen "Türkiye İlaç Sanayi Stratejisi" raporu toplantısında, ilaç sanayisi ve gelişimi planlanan kenevir sanayisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlaç sektörünün dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olarak dev bir endüstriyel yapıya sahip olduğunu anlatan Kaan, "Dünya çapında gelişen bir dev olarak tanımladığımız sektörün, hız kesmeden geliştiğinin göstergelerinden biri, sektöre ait güncel rakamlar oluyor. Dünya ilaç pazarı, 2017 yılı rakamlarına göre 1,10 trilyon dolar düzeyine ulaşmış durumda." diye konuştu.

Türkiye ilaç pazarının 2010 yılında 13 milyar lira büyüklüğündeyken, 2017 yılında 24,26 milyar lira hacme ulaştığını aktaran Kaan, Türk ilaç pazarının dünyada 17’nci sıraya yerleştiğini söyledi.

"YERLİ ÜRETİCİLERİN ÜRETİM KOŞULLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI ÖNCELENMELİ"
Sektörün ilaç ihtiyacının artışı göz önünde bulundurulduğunda, Türk ilaç sanayisinin yerli üretimde bulunduğu noktayı kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Sektörde bir ithal ilaç hakimiyeti yaşanıyor. Türkiye olarak artık bunu kırmamız lazım. Bu konuda siyasi iradenin güçlü olduğunu görmek, memnuniyet verici. Dolayısıyla politika yapıcılar, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar olarak bir araya gelerek yerli ilaç üretimini, bir an önce, sektörü ithal mecburiyetinden kurtaracak düzeye taşımamız gerekiyor. Teşvik mekanizmaları kurularak, yerli üreticilerin desteklenmesi ve üretim koşullarının kolaylaştırılması öncelenmeli. İlaç satışlarına baktığımızda, ilk sırada onkoloji ilaçlarının geldiğini görüyoruz. Satışlarında her yıl artışın yaşandığı onkoloji ilaçlarının, 2022 yılına gelindiğinde dünya pazar payının yüzde 17,5’e ulaşması öngörülüyor. Bu çok ciddi bir oran."

"YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ KONUSUNDA HÜKÜMETİMİZİN ATTIĞI ADIMLARI DESTEKLİYORUZ"
Kaan, ilaç sektörünün gelişiminin Ar-Ge yatırımlarıyla doğru orantılı olduğuna işaret ederek, bu alanda yapılan yatırımların artırılması gerektiğini anlattı. Türkiye’nin fason üretim yerine, artık kendi lisanslı ilaçlarını üretmesi gerektiğini söyleyen Kaan, "MÜSİAD olarak her fırsatta milli ekonomiye vurgu yapıyoruz. Millileşmenin en önemli ayaklarından biri de işte budur. Yerli ilaç üretimi konusunda hükümetimizin attığı adımları önemsiyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

"ÖNERİLER OLUŞTURARAK İLGİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle geçen günlerde yeniden gündeme gelen kenevir yetiştiriciliğinin, yerli ilaç üretimiyle de bağlantılı olması bakımından son derece önemli olduğunu belirten Kaan şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak bizler, kenevir yerine yerli tohumlarımızdan elde edilen 'Türk Keneviri' üretimi yapılmalı, Türk keneviri tescillenmelidir diyoruz. Stratejik Sektörler ve Politikalar Başkanlığı ve Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu başta olmak üzere, MÜSİAD olarak Türk keneviri üretimi üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında öneriler oluşturarak, ilgili makamlarla paylaşıyoruz.  Kenevirde olduğu gibi, yerli ilaç üretimi noktasında da MÜSİAD olarak etkin rol alarak, konunun yakın takipçisi olacağımızı ve milli ilaç endüstrisini daha ileri taşımak için üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Vize ücreti ödemeden tatil yapın!

Ermut: Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

1965 yılında üretilmişti... Rekor ziyaretçiye ulaştı!

Konkordatoya giren borçlulardan alacaklara ilişkin düzenleme