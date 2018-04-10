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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
10.04.2018 - 02:03, Son Güncelleme:

Türk-Katar ortaklığından dev kimya tesisi ve santral yatırımı: Trakya’ya 5.2 milyar $

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Türk-Katar ortaklığından dev kimya tesisi ve santral yatırımı: Trakya’ya 5.2 milyar $

Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, Trakya havzasında 4 milyar dolarlık doğalgaza dayalı kimya tesisi kuruyor. 1 milyon tonluk polietilen ve polipropilen üretimi ile Türkiye’nin cari açığı da yılda 1.4 milyar dolar azalacak. Kırklareli ve Karaman’da inşası süren 1.2 milyar dolarlık doğalgaz kombine çevrim santralları da Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini tek başına karşılayacak.

TÜRKİYE merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics tarafından, yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan MetCap Petrochemicals, Türkiye’de toplam 5,2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı. Trakya havzasında kurulacak ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek doğalgaza Dayalı Kimya Tesisi’nde, toplam 1 milyon tonluk polietilen ve polipropilen üretilecek. Söz konusu tesisle Türkiye’nin cari açığı da yılda 1.4 milyar dolar azalacak. Bunun yanında, Kırklareli ve Karaman’da inşası devam eden 1.2 milyar dolarlık doğalgaz kombine çevrim santralları da Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini tek başına karşılayacak. MetCap Petrochemicals, Verbena Enerji and Komet Enerji aracılığıyla yapılacak yatırımlara ilişkin anlaşmalar dün Ankara’da imzalandı.

TRAKYA HAVZASINDA HAYATA GEÇECEK

Anlaşma kapsamında; Türkiye’de Trakya havzasında hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre doğalgaza dayalı kimya tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek. Bugün Türkiye’nin yıllık polipropilen tüketimi 2.2 milyon ton seviyesinde bulunurken, bunun maddi karşılığı ise yılda 3.1milyar dolara denk geliyor. Yıllık tüketim miktarının 2.1 milyon tonu ithal ediliyor. Polietilen alanında da durum farklı değil… Türkiye’de yılda 2.1 milyon tonluk; diğer bir deyişle yaklaşık 3 milyar dolarlık polietilen tüketimi gerçekleşiyor. Bunun 1.8 milyon tonluk bölümü ise ithalat aracılığıyla temin ediliyor.

Petrokimya kompleksinin yanı sıra Kırklareli ve Karaman’da inşası devam eden ve toplam 1.2 milyar dolar dolarlık yatırımla hayata geçecek doğalgaz kombine çevrim santralları ortaklığın ana faaliyet alanlarından bir diğeri olacak. 1.550 MW’lık kurulu güce sahip olacak santralların yüzde 63’e varan net verimlilikle çalışması öngörülüyor.

GENERAL ELECTRIC TARAFINDAN İŞLETİLECEK

Verbena Enerji ve Komet Enerji bünyesinde bulunan santrallar en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapacak. Her iki santralda da General Electric’in 9HA.02 model türbinleri kullanılacak; dünyanın en büyük, en verimli ve olası kesintilere karşı en esnek sistemi santrallara entegre edilecek. Her iki santral da General Electric tarafından inşa edilecek ve işletilecek.

Doğalgaza dayalı kimya tesisinin tüm enerjisini sağlayacak santrallar bunun yanında Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini; diğer bir deyişle 4 milyon kişinin elektrik tüketimine eşdeğer bir miktarı tek başına karşılayacak.

2020 YILINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fusion Dynamics Başkanı Mohammed Al-Hajri, MetCap ile birlikte enerji ve petrokimya alanındaki bu projeleri hayata geçirmekten ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederken, “Doğalgaz uzun vadede güç santrallarının en büyük yakıtı olmaya devam edecek. Bu kapsamda, büyük dinamizme sahip enerji pazarında; yüksek verimlilik ve esnek teknolojiye sahip olmak, rekabet avantajının ana unsuru olarak öne çıkıyor” dedi. 2020 yılından itibaren faaliyet geçecek tesisler fazlar halinde devreye alınacak ve 2023 yılında tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.

SAHİBİ AL-HAJİRİ AİLESİ

KATAR merkezli Fusion Dynamics, gayrimenkul, inşaat, turizm, enerji, sağlık üretim, bilişim teknolojileri ve ağır sanayi gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteriyor. Al-Hajiri Ailesi’nin sahibi olduğu Fusion Dynamics, dünyanın en prestijli marka ve kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle Katar pazarı ve Körfez coğrafyasına önemli katma değer sağlıyor. Türkiye’deki enerji varlıklarının önde gelen geliştiricisi ve yatırımcısı konumunda bulunan MetCap Energy Investments ise son 10 yılda hayat geçirdiği 5.000 MW’lık kurulu güce sahip rüzgâr, güneş ve doğalgaz santrallarıyla enerji üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Su odaklı bir sürdürülebilirlik anlayışını yatırım felsefesinin temeline koyan MetCap, teknolojiyi yakından takip ederek yüksek inovasyonu iş süreçlerine entegrasyonuna öncülük ediyor.

YILDA 1.4 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE’DE KALACAK

MetCap Energy Investments ve MetCap Petrochemicals Başkanı Dr. Celal Metin söz konusu kimya tesisiyle Türkiye’nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30’una karşılık gelen bir miktarı Türkiye’de üreteceklerinin altını çizerken, “Bu da Türkiye’nin toplam ithalatını yaklaşık 1.4 milyar dolar azaltırken, Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak. Gelecek yıllarda göğsümüzü kabartacak bu projelerde, Fusion Dynamics gibi bir şirketle işbirliği yapmaktan da son derece memnunuz” ifadelerini kullandı. Söz konusu yatırımlara ilişkin nihai anlaşmalar; gerekli otoritelerden alınacak onayların ardından yürürlüğe konulacak.

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