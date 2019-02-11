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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Türk Kartalı, "en mükemmel uçak tasarımı" ödülünü aldı

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Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, Türkiye'de üreteceği "Türk Kartalı ALPINA" uçak tasarımı ile Almanya'da düzenlenen uluslararası yarışmada kazandığı "Mükemmel Tasarım" ödülünü aldı.

"Türk Kartalı ALPINA", Avrupa'nın en prestijli yarışmaları arasında gösterilen "German Design Awards"da 10 yıl aradan sonra bir uçak tasarımına verilen "mükemmel tasarım" ödülüne layık görüldü. ALPINA'nın hem karaya hem suya inebilmesi, üstten kanatlı yapısı ve enerjisini tasarruflu kullanma özelliği, dünyaca ünlü tasarımcıların beğenisini topladı. 

Uçağın "AQUA" ve 4 kişi kapasiteli "ALPINA D-DSNB" alternatifleri, "havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları" kategorisinde altın ödül kazandı. 
Alman Tasarım Konseyi tarafından 1969 yılından beri sanayi, üretim ve tasarım kültürünü desteklemek amacıyla Alman devletinin himayesinde düzenlenen "German Design Award 2019"un bu yılki ödül töreni, Uluslararası Frankfurt Fuarı kapsamında düzenlendi. 

"Türk Kartalı ALPINA" isimli uçağı, Türkiye'de geliştirecek Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen ile uçağın tasarımcısı ODTÜ Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gürsu, ödül törenine katılarak ünlü tasarımcılarla başarılarının gururunu paylaştılar. 

Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, ödül töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya çapındaki sanayi devlerinin katıldığı yarışmada, havacılık alanında, son 10 yıldaki ilk altın ödülü "ALPINA" adlı Türk tasarımının kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökçen, "10 yılda ilk defa bir uçak bu yarışmada altın ödül aldı. Uçağın önemli bir ticari rakibi 2017 yılında bitmiş uçakla bronz ödül almıştı." dedi. 

"BPLAS YENİ SEKTÖRLER İLE BÜYÜYOR"

Bu sene itibarıyla uçağın Türkiye'de üretilmesi için çalışma yürüttüklerini açıklayan Gökçen, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"İstenen sertifikasyonlara uyabildiği seviyede tabii ki Aquila'yı yerli yapacağız. Gönül istiyor ki yüzde 100'ünü yerli yapalım. Tüm bunları en erken 2021 yılı Mart ayına yetiştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu süreç epey kısa. Normalde uçaklar 4 ila 7 yıl arasında geliştirilebiliyor. Biz bazı çalışmalarımızı daha evvelden yaptığımız için bunları daha kısa zamanda yapabileceğimizi düşünüyoruz." 

Gökçen, havacılık alanındaki ilk büyük yatırımlarına ilişkin ise "Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi listesinde olan 1987 yılında kurulan BPLAS, Almanya'da 2015 yılında aldığı Aquila Uçak ve Havacılık Şirketi ile ileri teknoloji ve tasarıma dayalı öncü ürünlerle yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor. Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis tasarım ekibi ile uzun soluklu ve istikrarlı iş birliğimizin ortaya çıkardığı yenilikçi tasarımların katma değer yaratan ortak ürünlere dönüşmesi ve uluslararası başarıları getirmesi bizler ve ülkemiz için memnuniyet verici." diye konuştu. 

Gökçen, 2014'te "dünyanın en iyi tasarımcısı" ödülünün sahibi olan Hakan Gürsu'nun başarılarında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Bize böyle bir imkan tanıdığı için kendisine müteşekkirim. Kendisiyle kıvanç duyuyorum. Gürsu'nun bu ödülle birlikte 197 ödülü var. Dünyada çok az tasarımcının bu kadar çok ödülü vardır sanıyorum." dedi. 

"ÜSTTEN KANATLARI İLE ÇOK FONKSİYONEL"

"ALPINA", dünyada yeni trendlerden biri olan geri dönüşüm anlayışı ile tasarlandı. Enerji tasarrufu ile çalışacak uçak, kullanım ömrünü tamamlasa bile parçaları, yapboz gibi başka uçakların tasarımlarında kullanılabilecek. Uçağın, alanında yenilik taşıyan başka özellikleri de bulunuyor. Uçağın üstten kanatlı yapısı "çok fonksiyonel" olarak değerlendiriliyor. Hem karaya hem suya inebilen uçak, yukarıdan esen rüzgarlı bölgeler için süzülmeye uygun özellikler taşıyor. 
Celal Gökçen'in sahibi olduğu Türk firması, uçağın Türkiye'deki fabrikalarında yerli imkanlarla üretilmesi için çalışma yürütüyor. "Aquila" İtalyanca kartal anlamına geliyor. Uçağın üretimi de Türkiye'de yapılacağı için adı "Türk Kartalı" konuldu. Ödüllü uçak, organ ve hasta nakilleri gibi kritik kargo hizmetlerinin yanı sıra hobi ve eğitim amacıyla kullanılabilecek. Bu tip uçaklar, Avrupa'da çok ilgi görüyor. 

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