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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

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Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

Konfederasyon, üyesi olduğu ITUC'un IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle Washington'da yapacağı toplantıya davetli olmasına rağmen katılmama kararı aldı.

Türk-İş, üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonun (ITUC), IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle Washington'da yapacağı toplantıya davetli olmasına rağmen katılmama kararı aldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITUC'un IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle 12 Mart'ta Washington'da bir araya geleceğini belirtti.

Buradaki toplantıda, insan onuruna yakışır iş ve ekonomik büyüme, gelişmekte olan ülkelerde krizler ve iyileştirme stratejileri, sendikalar, uluslararası mali kuruluşlar, herkes için sosyal koruma ve cinsiyet eşitliği konularının görüşüleceğini aktaran Atalay, toplantıya ITUC'un önemli bir üyesi olan Türk-İş'in de davetli olduğunu vurguladı.

"İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK POLİTİKALARA İHTİYACI VAR"

Davete rağmen kamuoyunun gündemindeki IMF tartışmalarını da dikkate alarak toplantıya katılmama kararı aldıklarını bildiren Atalay, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türkiye'nin IMF ile anlaşma yapacağına ilişkin söylemlerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkililerince bu yönde yapılan açıklamaları çok olumlu buluyoruz. Hükümetin yaptığı en iyi işlerden biri de ülkeyi ve özellikle çalışan kesimi IMF'den kurtarmasıydı. Geçmişte IMF'nin ülkemizde uyguladığı politikalarda en ağır bedeli çalışanlar olarak bizler ödedik. Bir daha kemer sıkma politikalarına maruz kalmak istemediğimizi vurgulamak için IMF ile yan yana gelmek istemiyoruz. Bugün Türkiye'nin kemer sıkma politikalarına değil işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin cebini dolduracak, yüzünü güldürecek politikalara ihtiyacı var."

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