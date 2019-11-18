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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor

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Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor

DEİK Başkanı Nail Olpak "Amacımız 9,5 milyar dolarlık iş hacmimizi iki ülkenin hedefi olan 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'daki İran İş Konseyi toplantısına katılan Türk iş adamları ve ekonomi örgütlerinin liderleri, Türkiye ile İran arasındaki 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Başkent Tahran'da Türkiye, Irak, Umman, Katar, Rusya, Suriye, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 50 iş adamının katılımıyla 16. İran İş Konseyi toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye'den Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi'nden 11 iş adamı katıldı.

Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile İran arasındaki dostluk ilişkilerinin ticari iş birliğine daha fazla olumlu yansıması için gayret göstereceklerini belirterek, "Amacımız 9,5 milyar dolarlık iş hacmimizi iki ülkenin hedefi olan 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir. İş dünyası olarak çalışmaya gayret edeceğiz. Devlet yetkililerimizin de önümüzü daha fazla açmasını isteyeceğiz." dedi.

Kiler ise İran ile ticari ilişkileri artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, Ankara'da düzenledikleri iş forumundan sonra ikinci durağın Tahran olduğunu kaydederek, "Tahran'da kalabalık bir heyet tarafından karşılandık. Türkiye'den gelen heyetle burada ikili iş görüşmeleri yapmayı da planlıyoruz. Amacımız iki ülkenin cumhurbaşkanlarının önümüze koyduğu 30 milyar dolar hedefine ulaşmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün de İran ile ticaret koşullarını araştırmak üzere Tahran'da bulunduklarını ve iş açısından yüksek bir potansiyele sahip olduklarını, ticaret seviyesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İran ile Türkiye hava yollarının Tahran ile Denizli arasında haftada 3 sefer düzenlediğini aktaran Akgün, "Denizli olarak tekstil, makine, turizm ve tarım açısından iyi durumdayız. Denizli yıllık 3,5 milyar dolar ihracat yapan bir il. Tahran ve Denizli olarak iş birliğimizi artırmamız gerekiyor. Tahran iş adamlarını da Denizli'ye davet ediyoruz." diye konuştu.

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