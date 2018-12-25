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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
25.12.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

TÜRK-İŞ Başkanı: Canım hiç sıkkın değil!

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TÜRK-İŞ Başkanı: Canım hiç sıkkın değil!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin, "Altına imza attık. Canım falan hiç sıkkın değil, ben 5 lira 10 lira daha nasıl katarım diye baktım. Bu ülkede işsizin de yoksulun da temsilcisiyim, gücüm buna yetti bunu yaptım" dedi.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyonun ardından bakanlıkta asgari ücreti açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibariyle asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

"ALTINA İMZA ATTIK"

Toplantı sonrası basın mensuplarına rakama ilişkin değerlendirme yapan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "2 bin eşiğini aşmak hedefimizdi, gerçekleştirildi. Çok muhteşem bir şey mi, hayır ama kabul edilebilir bir rakam. Kamuoyunun memnun olacağı bir rakam oldu diye umut ediyorum çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu. Altına imza attık. Canım falan hiç sıkkın değil, ben 5 lira 10 lira daha nasıl katarım diye baktım. Bu ülkede işsizin de yoksulun da temsilcisiyim, gücüm buna yetti bunu yaptım. Mükemmel değil ama bununla yetinmek durumundayız" şeklinde konuştu.

Atalay basın mensuplarına, "Buraya gelmesem bu rakamı bulmuyorduk haberiniz olsun. Davul çalacak bir şey olmadı ama imza attığıma göre mutluyum" ifadelerine yer verdi.

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