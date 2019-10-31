Türk ihracatçıları, Çin İthalat Fuarı'na çıkarma yapacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk ihracatçıları, Çin İthalat Fuarı'na çıkarma yapacak
GeriEkonomi Türk ihracatçıları, Çin İthalat Fuarı'na çıkarma yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Türk ihracatçıları, Çin İthalat Fuarı'na çıkarma yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk ihracatçıları, Çin İthalat Fuarı'na çıkarma yapacak

5-10 Kasım'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na, İKMİB milli katılım organizasyonu ile gıda, elektrik elektronik, kozmetik, mutfak eşyası, medikal, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 54 Türk firması katılacak.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) milli katılım organizasyonu ile gıda, elektrik elektronik, kozmetik, mutfak eşyası, medikal, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 54 Türk firması katılacak.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ilki gerçekleştirilen dünyanın en büyük ithalat fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat hedefiyle bu yıl 5-10 Kasım'da Şanghay'da gerçekleştirilecek.

Fuarda bin 496 metrekare stant alanı ile 6 ayrı holde yer alınacak milli katılımın yanı sıra 136 metrekare büyüklüğündeki Türkiye ülke standında, Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi amacıyla tadım etkinlikleri, müzik dinletileri, ebru ve çini sanatı uygulamaları ve çay seremonileri gibi ilgi çekici aktiviteler yapılacak. "Gıda ve Tarım Ürünleri" bölümünde ise "Turkish Tastes" adı altında yemek şovları ve tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

BU YIL STANT ALANI 2 KATINA ÇIKARILDI
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, geçen yıl ilki düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na, bu yıl 5-10 Kasım'da ikinci kez milli katılım gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğimizin üstlendiği milli katılım organizasyonu ile 54 firmamız, fuarda yerini alacak. Kütahya Porselen, Çalık İnşaat, Cemsan, Altıparmak, Aydın Kuruyemiş, ETİ Soda, Festival Halı, Kopaş Kozmetik, Garantiplast, Nuve gibi 34 yeni firmamız bu sene ilk defa fuarda ürünlerini sergileyecek. Mado, Vestel, Arzum, Aksa Jenaratör gibi markalarımız geçen sene de katılmışlardı. Bu sene toplamda 20 firmamız ikinci kez fuarda yerini alacak. Geçen yıl fuar, katılımcılardan çok ilgi gördüğü için bu yıl sergilenen ürünlerin kapsamı genişletildi, hollerin ismi/konsepti değişti ve alan daha da büyütüldü. Geçen sene toplam 300 bin metrekarede yer alan fuar, bu sene 360 bin metrekare alana yayıldı. Biz de geçen yıl 725 metrekare ile katıldığımız fuara bu yıl 2 katına çıkarak bin 496 metrekare ile katılıyoruz."

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 2019 yılı için ihracatta öncelikli pazarı olarak ilan edilen, aralarında Rusya, Hindistan ve Meksika'nın da olduğu 4 hedef ülke arasında Çin'in de yer aldığını bildiren Pelister, "Her yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat yapan Çin'in gerçekleştirdiği ithalat açılımı, Türk ihracatçısının Asya Pasifik bölgesinde yeniden pozisyon alması ve ülke olarak 2023 vizyonumuz çerçevesindeki ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz adına stratejik bir pazar sunuyor. Bu kapsamda Çin'i ve fuarı, Asya Pasifik bölgesine açılan bir kapı olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl 3 bin 600'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, İKMİB'in milli katılım organizasyonunda yer alan firmalarla Çin firmaları arasında 620 milyon dolar seviyesinde, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuan değerinde iş birliği anlaşmaları yapıldığını aktaran Pelister, "Bu yıl da ülkemizin ve markalarımızın tanıtımını en iyi şekilde yapmayı hedefliyor ve daha büyük ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin pazarına girmek isteyen Türk firmaları için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Fuara katılan firmalar, gelecek yıllarda Çin'de yapılacak fuarlarda öncelik hakkını elde ediyor. Geçen yıl 172 ülkeden 3 bin 600'ün üzerinde firmanın katıldığı, 400 bin satın alma profesyonelinin bir araya geldiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, yaklaşık 58 milyar dolar değerinde satış ve iş birliği anlaşması imzalandı. Fuara bu yıl 150'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 450 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle