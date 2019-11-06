Türk ihracatçılar Çin'den daha fazla pay almayı hedefliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen "Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)", Çin'in Şangay kentinde kapılarını açtı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl ilk defa katıldıkları fuarda 38 firma ile yer aldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Her sene fuara katılan firma sayımız giderek artıyor. 2018 yılında yapılan iş birliği anlaşmaların tutarı 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu sene daha yoğun bir ilginin ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılacağını bekliyoruz. AB tarafında yavaşlayan talep, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerini daha cazip hale getiriyor. Bunu aylık açıkladığımız ihracat rakamlarında da görüyoruz. 2019 yılı 10 aylık ihracat rakamlarımız da Uzakdoğu pazarındaki talebe yöneldiğimizi doğrular nitelikte. Örneğin, kimyevi maddeler sektörümüzün yakalamış olduğu yüzde18'lik ihracat artışında Uzakdoğu'ya gerçekleştirilen ihracatın ciddi katkısı bulunuyor. Diğer sektörlerimizin de bölgenin talep artışına cevap verebilmesi adına, TİM olarak bizler de bu bölgede faaliyetlerimizi arttırmış durumdayız."

Gülle, Çin'in gelecek 5 yılda 10 trilyon dolara çıkması beklenen ithalat hacminden, Türk ihracatçısının daha fazla pay almasını hedeflediğini kaydetti.

Çin ile yaptıkları karşılıklı ticarete bir denge getirmeye odaklanmış durumda olduklarını bildiren Gülle, "Bu anlamda atacağımız somut adımlar, ihracatımızın artışında ciddi pay sahibi olabilecek büyüklükte. Şu anda yoğun olarak maden, metal veya sülfür gibi, hammadde ağırlıklı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle, katma değerli ürünlerimizin bu pazara yönelmesi ve Türk ihraç ürünlerinin kalitesini bu bölgede iyi tanıtabilmesi için bugün katıldığımız fuar gibi birçok fuar ve organizasyonda, ihracatçılarımızı yer almaları adına desteklemeye devam ediyoruz. Bu geniş kapsamlı ithalat fuarı, firmalarımız için oldukça iyi fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Gülle, "Kuşak-Yol inisiyatifi çerçevesinde Avrasya'nın dünyaya entegrasyonu, beraberinde büyük projeleri ve yeni ticaret fırsatlarını da getireceği için; Çin'in Türkiye ile Türkiye'nin de Çin ile daha güçlü ilişkiler kurması, karşılıklı ticaretin kalıcı etki yaratması anlamında çok değerli. Bu gibi milli katılım ile gerçekleşecek ithalat-ihracat fuarları, Türkiye'nin çok yönlü dış politikası anlamında da Çin ile karşılıklı kazan-kazan formülüyle daha büyük adımlar atılmasına ön ayak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"ÇİN'DEN GÜZEL İŞ BİRLİKLERİYLE DÖNECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAM"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de İKMİB olarak, bu yıl ikinci kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türk firmalarının milli katılım organizasyonunu düzenlediklerini bildirdi.

Pelister, inşaat, gıda, elektronik, kozmetik gibi alanlarda lider 59 firmayla "Çin'e çıkarma yaptıkları" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 136 metrekarelik alanda Türkiye ülke standımızın yanı sıra çeşitli sektörlerden katılım sağlayan firmalarımız ürünlerini 1496 metrekarelik bir alanda sergiliyor ve ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Türk ihracatçısının imza attığı başarıları Çin pazarına göstermek için etkili bir çalışma yürütüyoruz. Fuarın bizim açımızdan en önemli kısmı ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek ve tanıtmak."

Pelister, Çin'den 21 milyar dolarlık ithalat yapılırken, 3 milyar dolar civarı ihracat gerçekleştiğini aktararak, fuarın katkısıyla bu farkın kapanacağı duyduğu inancı kaydetti.

Bu yıl özel olarak bir ülke standı da katılımcılara sergilendiğini belirten Pelister, "136 metrekarelik bu stantta kültürel ögelere yer verilmiş durumda. Kapadokya'dan esinlenerek bir balon maketi ve çok sayıda görsel ürünler sergileniyor. Bunların dışında Türk şefimiz ile tadım etkinlikleri düzenliyoruz. Bu tanıtımlar ile Türkiye'nin yüksek turizm potansiyeline katkıda bulunmak adına çabalar ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



FUAR HAKKINDA

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Türkiye TİM koordinasyonunda 59 firma ve 5 kurum, fuarda Türkiye'yi temsil ediyor.

Türkiye ülke standında, Türkiye'nin tanıtımı amacıyla tadım etkinlikleri, müzik dinletileri, ebru ve çini sanatı uygulamaları gibi ilgi çekici aktiviteler gerçekleştiriliyor. "Gıda ve Tarım Ürünleri" holünde ise "Turkish Tastes" adı altında yemek şovları ve tadım etkinlikleri düzenleniyor.

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) ise ihraç ürünlerinin fuar süresince tanıtımını destekleyici etkinliklere imza atıyor. Çin'in en saygın 100 farklı web sitesinde içerik çalışması yapan TTG, fuar alanında yer alan “Made in Turkey” duvarındaki ürünleri ise Çin’de erişimi gücü yüksek sosyal medya fenomenleri deneyimleyerek tanıtmayı hedefliyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un teşrifleriyle birlikte TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle başkanlığındaki TİM heyeti; Türkiye pavyonu, Türk lezzetleri alanı ve katılımcı firmaları ziyaret etti. 10 Kasım'a kadar devam edecek fuara bu yıl 150'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 450 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.