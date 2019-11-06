Türk ihracatçılar Afrika'nın kapısını Fransa'dan aralayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk ihracatçılar Afrika'nın kapısını Fransa'dan aralayacak
GeriEkonomi Türk ihracatçılar Afrika'nın kapısını Fransa'dan aralayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.11.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Türk ihracatçılar Afrika'nın kapısını Fransa'dan aralayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk ihracatçılar Afrika'nın kapısını Fransa'dan aralayacak

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, milli katılım sağladıkları Paris Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'na Afrika ülkelerinden yoğun katılım sağlandığını belirterek, "Fuar ile hedefimiz sadece Avrupa ya da Fransa değil, Afrika'daki Fransa etkisi altındaki Fransızca konuşan ülkeler." ifadesini kullandı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerinden yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin buluştuğu Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'nın (Batimat Paris) 60'ıncısı Paris'te düzenlendi.

Fuarda, İDDMİB tarafından düzenlenen milli katılımla 12 firma yer aldı. Toplamda ise 50 Türk firmasının katıldığı fuarı, 350 bin kişi ziyaret etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, fuara Afrika ülkelerinden yoğun katılım sağlandığı bilgisini vererek, Türk firmaları olarak fuara verdikleri önemin Afrika ilgisinden kaynaklandığını bildirdi.

Mevcut durumda Afrika ülkelerine yapılan ihracatın toplam yapı sektörü ihracatı içerisindeki payının yüzde 12 civarında olduğunu belirten Urfalılar, "Fuar ile hedefimiz sadece Avrupa ya da Fransa değil, Afrika'daki Fransa etkisi altındaki Fransızca konuşan ülkeler." ifadesini kullandı.

Urfalılar, Türk yapı sektörünün Türkiye ihracatının içerisindeki payının yüzde 13 civarında bulunduğunu belirterek, "2014'te 24 milyar dolar kadar ihracatımız vardı. Bu rakamla sektör ihracatında dünyadaki ihracatçı ülkeler sıralamasında ilk 10'a giriyorduk. Daha sonra biraz gerileme yaşadık. Son durumda geçen yıl yaptığımız 22 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasında 12'nci sıradayız. Bu yılı da en az 22 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

"YAPI SEKTÖRÜNDE İHRACAT, İTHALATIN NEREDEYSE İKİ KATI"

Serdar Urfalılar, dünyada yapı sektöründe çok hızlı bir büyüme beklenmediğini aktararak, Türkiye'nin dünyadaki ihracattan çok daha iyi gittiğine dikkati çekti. Yapı sektörünün cari fazla veren bir sektör olduğuna işaret eden Urfalılar, "Geçtiğimiz yıllara da baktığımızda ihracatımız ithalatımızın neredeyse iki katı. Bu yıl ekim sonu ihracatımız 17 milyar dolara yakındı, ithalatımız ise 8 milyar dolar seviyesindeydi. Bölgemizdeki en kaliteli yapı malzemesini biz yapıyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik. Avrupalılar artık bizi fiyatımızdan dolayı değil de kalitemizden dolayı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Urfalılar, Latin Amerika'nın da son dönem öne çıkan hedef pazarlardan biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Meksika'daki fuara milli katılım sağladık ve Türk mallarına karşı çok ciddi bir talep gördük. Meksika, ABD'nin arka bahçesi ve Türkiye için büyük önem arz ediyor. Meksika'ya mal satmak tüm bölgeye ulaşmak anlamına geliyor. Öte yandan sektör olarak bölgeye sadece fuar organizasyonlarıyla değil, heyetlerle de ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bu bölgelere yüksek teşvikler veriyor. Firmaların bu teşvikleri kullanarak bu pazarı tecrübe edinmeleri gerektiğine inanıyorum."

"BREXİT İLE OLUŞACAK PAZAR BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİRİZ"
Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Urfalılar, yapı sektörü ihracatında Polonya, Hollanda ve İngiltere ile ciddi bir rekabet halinde olduklarını anlattı.
Brexit ile beraber dengelerin değişeceğini ve bir boşluk oluşacağını belirten Urfalılar, şunları ifade etti:

"Avrupa Birliği’nden ayrıldıklarında özellikle AB'den ciddi ithalat yaptıkları ülkelerle özel bir anlaşma yapmazlarsa beklenti yapı malzemesi fiyatları yükseleceği yönündedir. Biz güzel bir anlaşma yaparak İngiltere'ye girebilirsek AB'den boşalan pazarı doldurabiliriz. Şu anda çok yakın temastayız. İngiltere'de önümüzdeki ayda ticaret odalarını ziyaret edeceğiz. Birmingham'da düzenlenen ve içerisinde yapı ile ilgili her şeyin olduğu bir etkinliğe 3 kez katılım gösterdik, ancak hala firmalarımızın sayısı çok az. Biraz daha artırmamız lazım."

Ufralılar, Türkiye'nin yurt dışındaki gücünün artması için Türk müşavirlerin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öncü birliklerin Türk müşavirleri olduğunu ve bunların sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Urfalılar, "Bizim Ticaret Bakanlığı'na bir önerimiz oldu ve ticaret müşavirlerinin içerisine sektörlerimizi temsil eden birer tane, bütçesini bizim karşılayacağımız sektör uzmanları koymak istedik. Özellikle hedef pazarlar için bunun değerlendirilmesi gerekmektedir." değerlendirmelerini yaptı.

"BİZDE ÇARKLAR HAREKET ETTİKÇE TÜRKİYE EKONOMİSİ DURMAZ"
İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu da Fransa pazarının önemine işaret ederek, "Bunca yıl Fransızlara Fransız kaldık. Avrupa ile ikili ilişkilerimizde her zaman ikinci plandaydık ama lojistik yakınlığımızdan, gümrük birliğimizden, çevre ülkelerdeki ilişkilerimizden Fransızlar ister istemez bizlerle çalışma durumunda kaldı. Bundan sonraki dönemde bizler de kültür yakınlığımızı kullanarak özellikle Fransa'nın ağırlığının çokça hissedilebildiği Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları ile ticaretimizi zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir ve demir dışı olarak sektörel kümelenmeyi çok güzel sağladıklarına değinen Tecdelioğlu, temsil ettiği hırdavat sektörüne yönelik şu görüşleri paylaştı:  "Alüminyum doğramadan dış cepheye, hırdavattan bağlantı elemanlarına kadar iyi bir kümelenme sağladık. Biz katma değer farkını sektör kümelenmesi ile yaratıyoruz. İç piyasada inşaata bağlı sektörler çok daraldı ama ihracata dayalı olan endüstri, makine, otomotiv daha az daralan sektörlerimiz hareketliliğini korudu. Hırdavat olarak 8 milyar dolara yakın ihracatımız var ve bunun 3,5-4 milyar dolarlık kısmını Avrupa coğrafyasını alıyor. Ayrıca biz katma değerli ürün satıyoruz, kilogram başına 4,7 dolara ulaştık. Bu neredeyse Türkiye ortalamasının 4 katına denk geliyor. Sektör olarak yapı malzemeleri sektörünün ayrılmaz bir parçasıyız."

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Çapan ise birliğe ait sektörler olarak iş birliği yapıp, ortak hedef çerçevesinde hareket ettiklerini dile getirdi.
Alüminyum, metal, hırdavat, bakır ve yapı gibi sektörlerle aynı fuarları ziyaret edip, birbirlerini desteklediklerini belirten Çapan, "Bütün sektörlerimiz hep bir adım öteye gidiyor ve birlikten kuvvet doğuyor. İDDMİB olarak Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşını oluşturuyoruz. Bizim nihai ürünlerimiz sanayi için ara ürünü oluşturmaktadır. Bizde çarklar hareket ettikçe Türkiye ekonomisi durmaz. Birliğimizin hedef pazarları Ticaret Bakanlığımızın belirlemiş olduğu öncelikli ülkelerle örtüşmektedir." değerlendirmelerini yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle