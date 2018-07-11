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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Türk havlusunda yeni hedef: Çin

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Türk havlusunda yeni hedef: Çin

Dünya genelinde "Turkish Towels" adı altında markalaşma çalışması yürütülen havlu ve bornoz ürünlerine Çin'den yoğun talep geliyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu:"Çin'de insanlarda Avrupa malı almak gibi bir algı var. Biz Avrupalı bir ülkeyiz. Bu nedenle Türk mallarının orada pazar bulması çok olası."

TÜRK havlu ve bornoz ihracatçıları, tekstilde Türk malına yönelik ilginin giderek arttığı Çin'i hedef pazar olarak belirledi.

Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyar dolar olan yıllık ev tekstili ihracat tutarının yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kısmının temin edildiği Denizli'de ihracatçılar alternatif pazarlara yöneldi. 

Turquality kapsamındaki projeyle "Turkish Towels" adı altında markalaşma çalışması yürüten ihracatçılar, önde gelen uluslararası organizasyonlara sponsorluk yapıyor. 

Genelde ABD ve Avrupa'ya ürün gönderilen Denizli'den Çin'e yapılan tekstil ihracatı 2017'de önceki yıla göre 2 kat artışla 11 milyon 730 bin dolara çıktı. 
Çin'de 'Avrupa malı' imajıyla ve lüks tüketim ürünü olarak satılan Türk havlu ve bornozlarının bu pazarda daha fazla yer bulması için Çin'de depo açılması ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. 

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin pazarında büyümek için bu ülkenin geleneksel fuarı olan Canton İthalat İhracat Fuarı'na etkili bir katılım planladıklarını söyledi. 

Denizli'den 20 firmanın yanı sıra "Turkish Towels" standıyla Türk havlusunu tanıtacaklarını belirten Memişoğlu, şöyle devam etti: 

"Çin'de üst gelir grubundaki insan sayısı ülkemizin 2 katına tekabül ediyor. O ülkede de kaliteli ürünler var ama insanlarda Avrupa malı almak gibi bir algı var. Biz Avrupalı bir ülkeyiz. Bu nedenle Türk mallarının orada pazar bulması çok olası. 

Uzakdoğu pazarlarında 'Made in Turkey' ile 'Made in Europe' beraber yürüyor. Bu algı çok önemli. Dünyanın birçok tanınmış markasının Çin'de mağazaları var. Biz de depomuzla, mağazamızla, markamızla orada olursak çok rahat pazar bulabiliriz." 

ABD'DE YILBAŞI AKŞAMINA HAZIRLIK 

Memişoğlu, Turkish Towels markasının tanıtımı için Ekonomi Bakanlığının desteğiyle dünya çapında etkinlikler düzenlediklerini, bu kapsamda Almanya'nın Frankfurt kentinde ocak ayında düzenlenecek Heimtextil Fuarı'nda etkili bir tanıtım yapacaklarını anlattı. 

ABD pazarı için de New York'un Manhattan bölgesindeki binalarda yer alan reklam ekranlarında yılbaşı akşamı "Turkish Towels" reklamını yayınlamayı planladıklarını aktaran Memişoğlu, "Türk havlusunu Çin'den ABD'ye herkesin tanımasını, bilmesini istiyoruz." dedi. 

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