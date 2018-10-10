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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
10.10.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları'nın doluluk oranı yüzde 83.4e ulaştı

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Türk Hava Yolları'nın doluluk oranı yüzde 83.4e ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) açıkladığı Eylül ayı yolcu ve kargo trafik verilerine göre, %83,4l'ük performans ile yüksek doluluğun gözlemlendiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Eylül 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre, taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Eylül ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1'lik artış göstererek yaklaşık 7 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4'e ulaştı.

Eylül ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.


KARGODA ARTIŞ DEVAM ETTİ
Kargo taşımacılığında da artışın gözlemlendiği belirtilen açıklamada bu artışın yüzde 48 ile iç hatlar, yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu olduğu belirtildi.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 7 puan, Avrupa, İç Hatlar ve Uzak Doğuda ise yaklaşık 2 puan artış gerçekleştiği ifade edildi.

 

1 MİLYON TON KARGO TAŞINDI
THY tarafından verilen Ocak-Eylül 2018 trafik sonuçları değerlendirmelerine göre, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 10'luk artış sağlanıp yolcu sayısı da yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesini aşarken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini aştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 13'lük önemli bir artış yaşandı. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tona yükseldi. 

 


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