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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları'ndan yeni uçuş emniyeti videosu

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Türk Hava Yolları'ndan yeni uçuş emniyeti videosu

Türk Hava Yolları yılda 80 milyonun üzerinde yolcunun izleyeceği uçuş emniyeti videosunu tamamladı.

Yeni İstanbul Havalimanı’na taşınılması ve yeni 787-9 Dreamliner uçaklarının filoya katılması gibi son dönemde birçok farklı yeniliği yaşayan Türk Hava Yolları, bu süreçte uçuş emniyet videosunu da yeniledi. İlk gösterimi, 787-9 Dreamliner’ın Türkiye’deki ilk seferinde yapılan ve Eylül ayı itibarıyla tüm Türk Hava Yolları filosunda yayınlanmaya başlanan uçuş emniyet videosu, yolculara uçuş öncesinde ve sırasında uymaları gereken emniyet kurallarını dikkat çekici ve izlemesi keyifli bir animasyonla hatırlatıyor.

YILDA 80 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCUNUN İZLEYECEĞİ VİDEONUN YARATIM SÜRECİ

Innocean Worldwide Türkiye tarafından üstlenilirken, yapımı da Türkiye’nin önde gelen görsel efekt ve animasyon stüdyolarından Lighthouse VFX tarafından gerçekleştirildi. 30 farklı artistin tasarladığı ve dünya standartlarında bir prodüksiyon kalitesiyle hayata geçirilen animasyon filmde, işitme engelliler için hazırlanan özel bölümler, dünyada ilk defa işaret dili uzmanlarının kontrolünde animasyon karakterlerle canlandırıldı.

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