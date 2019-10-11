Türk Hava Yolları'ndan yeni uçuş emniyeti videosu
Türk Hava Yolları yılda 80 milyonun üzerinde yolcunun izleyeceği uçuş emniyeti videosunu tamamladı.
Yeni İstanbul Havalimanı’na taşınılması ve yeni 787-9 Dreamliner uçaklarının filoya katılması gibi son dönemde birçok farklı yeniliği yaşayan Türk Hava Yolları, bu süreçte uçuş emniyet videosunu da yeniledi. İlk gösterimi, 787-9 Dreamliner’ın Türkiye’deki ilk seferinde yapılan ve Eylül ayı itibarıyla tüm Türk Hava Yolları filosunda yayınlanmaya başlanan uçuş emniyet videosu, yolculara uçuş öncesinde ve sırasında uymaları gereken emniyet kurallarını dikkat çekici ve izlemesi keyifli bir animasyonla hatırlatıyor.
YILDA 80 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCUNUN İZLEYECEĞİ VİDEONUN YARATIM SÜRECİ
Innocean Worldwide Türkiye tarafından üstlenilirken, yapımı da Türkiye’nin önde gelen görsel efekt ve animasyon stüdyolarından Lighthouse VFX tarafından gerçekleştirildi. 30 farklı artistin tasarladığı ve dünya standartlarında bir prodüksiyon kalitesiyle hayata geçirilen animasyon filmde, işitme engelliler için hazırlanan özel bölümler, dünyada ilk defa işaret dili uzmanlarının kontrolünde animasyon karakterlerle canlandırıldı.
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