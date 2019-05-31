Türk Hava Yolları bayram nedeniyle 125 ek sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer (122’si AnadoluJet, 3’ü Türk Hava Yolları) ile karşılayacak.
Türkiye’de 50, yurtdışında ise 260 noktaya uçan bayrak taşıyıcı 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Gerek Türkiye’nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse de 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.
Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferlerde ön plana çıkan rotalara göre;
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan; Antalya Havalimanı’na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 11, Bodrum – Milas Havalimanı’na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı’na 8 ek uçuş
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan; Bodrum – Milas Havalimanı’na 13, Antalya Havalimanı’na 7 ve Dalaman Havalimanı’na 6 ek uçuş düzenlenecek.
Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85’in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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