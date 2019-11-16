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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.11.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu

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Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu

Türk Hava Yolları(THY) kabin memurları kendi aralarında kurdukları ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’ ile ihtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Platform gönüllüleri bu kez Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bulunan Aşure Vakfı Yetimhanesi ve çevre mahallelerde yaşayan yüzlerce Afrikalı çocuk için uçtu.

8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu’nun bugüne kadarki en büyük yardım hareketi olma özelliğini taşıyan organizasyon, Tanzanya’nın Darüsselam kentinde gerçekleştirildi. Yardım etkinliğine gönüllülerden oluşan THY Kabin Amiri ve Platformun kurucusu Sinem Güldal, pilotlar Ferihan Işık, Nurdan Karataş, Vehbi İlhan Sayhan ile kabin ekibinden Elif Aksoy, Eren Akbaki, Ülgen Tunç, Seray Gürdal, Sabit Coşkun, Nihan Ceyda Ünlü, Doğan Kuyucu, Setenay Er ve Nur Hilal Bilgin katıldı.

Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
“DÜNYADAKİ HİÇBİR ŞEY ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL”

Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Ferihan Işık, dünyanın 126 ülkesinde 300’den fazla noktaya uçtuklarını ve bazı ülkelerde en temel ihtiyaç olan temiz suya ulaşımın bile mümkün olmadığını belirtti. Çocukların mutluluğunun her şeyden önce geldiğini kaydeden Işık, "Bugün bir kez daha Türk Hava Yolları’nın kalplere nasıl dokunduğunu görmüş olduk. Burada olmaktan hem çok mutluyum hem de gördüklerim nedeniyle biraz buruk haldeyim’’ dedi. Türk Hava Yolları İkinci Pilotu Nurdan Karataş ise “Dünyadaki hiçbir şey çocukların mutluluğundan daha önemli değil, bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
“HER ÇOCUĞUN ASGARİ OLARAK SAHİP OLMASI GEREKEN ŞEYLERİ ÖDÜLMÜŞ GİBİ VERMEMİZ İNSANIN İÇİNİ ACITIYOR”

Yetimhaneye girdiklerinde çocukların kendilerine koşarak sarılmalarından dolayı gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Kabin Memuru Elif Aksoy ise, “Afrika herkesin kanayan yarasıdır. Bu coğrafyada yaşananlara şahit olanlar eminim ki hayatları boyunca daha zor bir dünya ile karşılaşmıyorlardır. Buraya gelmeden önce tahmin ettiğimden çok daha kötüsü ile karşılaştım. Her çocuğun asgari olarak sahip olması gereken şeyleri bizim burada onlara ödülmüş gibi vermemiz insanın içini acıtıyor’’ dedi.

Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
“HEDİYELEŞME KÜLTÜRÜYLE İNSANLARIN KALBİNE DOKUNMAK VE HERKESE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ”

Platform kurucularından Sinem Güldal da, “Büyükelçimiz ve Türk İş Adamları sayesinde burada bulunan çocukların çok iyi eğitim aldıklarına şahit olduk. Yetimhanenin ardından çevrede bulunan evleri ziyaret ettiğimizde daha önce şahit olmadığımız bir yokluğu gördük. Elimizden geldiğince, hediyeleşme kültürüyle insanların kalbine dokunmak ve herkese örnek olmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Gelin böyle insanların yarasını birlikte saralım. Çocukların ayakkabı, giyecek ve kırtasiye ihtiyaçları vardı. Biz ekip olarak 16 adet büyük boy valizle geldik. Getirdiğimiz valizlerin içleri dolu doluydu, inanılmaz güzel hediyeler vardı. Bir başkasının eskisi burada bulunan çocuklar ve aileler için yepyeni. Biz burada muhteşem anlar yaşadık. Ayrıca bize bu fırsatı veren şirketimiz Türk Hava Yolları’na sonsuz sevgi ve saygı doluyum” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
“BİZ HUZURLU EVLERİMİZDE UYURKEN BU İNSANLAR SOKAKLARDA KALIYOR”

"Her insanın bir kez olsun buraya gelip kendi şartlarına şükretmesini istiyorum" diyen Kabin Memuru Seray Gürdal, “Biz huzurlu evlerimizde uyurken bu insanlar sokaklarda kalıyor ve giyecek ayakkabı bulamıyorlar. Bizler belirli markaların peşinden koşarken, bu insanların giyecekleri yok. O yüzden biraz daha şükür sahibi olmalıyız. İnanın bir şeyleri paylaştıkça onun bereketi daha fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ise, Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ederken, yetimhanenin Aşure Vakfı’na ait olduğunu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu’nun Fahri Başkanlığı ile kurulduğunu söyledi. Büyükelçi Ali Davutoğlu, “Burada bulunan Türk vatandaşları ve ülkemizdeki hayırsever vatandaşlarımız Aşure Vakfı’na destek oluyor. Yetimhanede 65 yetim ve öksüz çocuğumuz var” dedi. Aşure Vakfı Kurucusu ve Büyükelçi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu, Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ederken, çocukların geleceği için uğraş verdiklerini belirtti.

“AFRİKALI YETİM ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜREN ARKADAŞLARIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medyadan gönüllü THY ekiplerinin ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak “Yaklaşık 8 bin kilometre uzakta; ilk kez karşılaştığınız kimsesiz bir çocuk size içtenlikle sarılıyor, sizi görünce gözleri parlıyorsa kalbine dokunabilmişsiniz demektir. Afrikalı yetim çocukların yüzlerini güldüren arkadaşlarımız ile gurur duyuyoruz. Biz çok güzel bir aileyiz” notunu düştü.

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