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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Türk hava sahası kara yolunu aratmadı

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Türk hava sahası kara yolunu aratmadı

EUROCONTROL verilerine göre; 2019 Yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Türk hava sahasını toplam 1 milyon 326 bin 911 sivil hava aracı kullandı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, EUROCONTROL verilerini açıkladı. Keskin, verilere göre 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Hava Trafik Kontrol Merkezinden toplam 1 milyon 326 bin 911 sivil hava aracına hizmet verildiğini belirtti. Keskin, üst geçiş (overflight) sayısının ise 439 bin 740’a ulaştığını kaydetti. Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”2019 yılında hava trafiğinde zirve yaptığımız ay olan Ağustos ayında, 161 bin 392 trafikten 48 bin 317’sine üst geçiş hizmeti verildi. En yoğun günümüz olan 18 Ağustos 2019’da toplamda 5 bin 432 trafiğe hava trafik kontrol hizmeti verdik.

Bu sürede çok sayıda ve çeşitli kategoride askeri hava aracının kontrol ve koordinasyonu ile hava sahası tahsis işlemleri de başarıyla yürütüldü. Bir milyon kilometrekarelik hava sahasında her türlü meteorolojik koşulda emniyetli, düzenli ve sıfır gecikme ile ATC hizmeti sağlamak temel hedefimizdir. Türk hava sahasının gözü kulağı, gökyüzünün güvenli sesi olmaya; Asya’yı Avrupa’ya, Orta Doğu’yu Balkanlar ve Kafkaslar’a, Türkiye’yi dünyaya bağlayan hava koridorlarını başarıyla yönetmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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