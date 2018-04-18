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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN / STARTUP
18.04.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Türk girişimciler yaptı Elon Musk hayran kaldı! Müşteri NASA ve ABD ordusu

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Türk girişimciler yaptı Elon Musk hayran kaldı! Müşteri NASA ve ABD ordusu

Profesyonel fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlayan yerli girişim MIOPS, dünya çapında dikkat çekmeye başladı. NASA’nın roket kalkışlarında, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullandığı, MIOPS teknolojisini beğenen isimler arasında çılgın iş insanı Elon Musk da bulunuyor.

FOTOĞRAFÇILIK, teknolojinin yardımıyla hızla değişen bir alan haline geldi. Amatör fotoğraflar için artık elimizdeki akıllı telefonların kameraları bile inanılmaz kareler yakalayabiliyor. Profesyonel alandaki fotoğrafçılığı ilerletmek için ise Türk girişimciler harekete geçti. ‘MIOPS’ adında akıllı bir fotoğraf makinesi tetikleyicisi geliştiren Onur Çelik, Erkan Yiğiter ve Ali Emir Bayraktar, çılgın iş insanı olarak bilenen Elon Musk’ın bile dikkatini çekti. Amerikan Uzay Dairesi (NASA) bile fırlatılan roketleri artık MIOPS ile fotoğraflıyor.

Türk girişimciler yaptı Elon Musk hayran kaldı Müşteri NASA ve ABD ordusu

KICKSTARTER İLE BAŞLADI

Hikâye 2013 yılında başlıyor. İlk prototipi geliştiren MIOPS kurucuları, daha sonra bu projeyi dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da paylaşıyor. Daha sonra 377 bin dolar destek toplayan proje, şimdi ise tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. MIOPS CEO’su Onur Çelik geliştirdikleri ürünü şu şekilde anlatıyor: “MIOPS Akıllı Kamera Tetikleyici ürünümüz ile kamera ya da flaşları tetikleyerek, fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlıyoruz. Fotoğraf makinelerine bağlanan MIOPS üzerinde özel bir gömülü yazılım barındıran elektronik bir cihaz. Işık, ses ve lazer gibi dahili sensörleri sayesinde şimşek, roket kalkış anları, nesnelerin kırılma anları, balon patlama anı, su damlasının sıçraması gibi anlık olayların fotoğraflanmasını çok kolay hale getiriyor.”

Türk girişimciler yaptı Elon Musk hayran kaldı Müşteri NASA ve ABD ordusu

ABD ORDUSU KULLANIYOR

Geliştirdikleri ürünün dünya çapında çeken bir cihaz olduğunu anlatan Çelik, “Müşterilerimiz arasında dünyanın en büyük kamera ekipman mağazalarından Amerika’daki B&H Photo’nun yanı sıra NASA ve Amerikan Ordusu gibi büyük ve kurumsal isimler de var. NASA, MIOPS ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında kullanırken, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullandı. Yakın zamanda ise özellikle roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında sıklıkla kullanılmaya başlandı ve geçtiğimiz dönemde SpaceX firmasının uzaya gönderdiği roketlerin kalkış anlarının fotoğraflarının çekilmesinde aktif olarak kullanıldı. Hatta ürünümüzle çekilen birkaç fotoğraf Instagram’da Elon Musk tarafından da beğenildi ve binlerce insana ulaştı” dedi.

Türk girişimciler yaptı Elon Musk hayran kaldı Müşteri NASA ve ABD ordusu

MIOPS ürünlerinin şu anda www.miops.com, perakende ve 20 farklı ülkedeki bayiler aracılığıyla satılması Çelik’in aktardığı bilgiler arasında. Bugüne kadar ürünlerinin 15 binin üzerinde fotoğrafçıyla buluştuğunu anlatan Çelik, “Bu sayı her geçen gün artıyor. Kickstarter üzerinde iki tane inovatif ürünümüzü başarıyla fonlayarak yaklaşık 4 bin 500 adet teknoloji meraklısından toplamda 650 bin dolarlık ön sipariş almayı başardık ve ürünlerimizi söz verdiğimiz gibi geliştirip, ürettik ve müşterilerimize teslim ettik” diye konuştu.

Türk girişimciler yaptı Elon Musk hayran kaldı Müşteri NASA ve ABD ordusu

 

TÜRKİYE’DEN İHRACATA KATKIDA BULUNUYORLAR

ÜRETİMLERİNİN tamamını yurt içinde yerli kaynaklarla yaptıklarını ve Türkiye’den de teknoloji alanında büyük markalar çıkabileceğini tüm dünyaya göstermek istediklerini dile getiren Çelik, şunları anlattı: “Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in ABD’ye açılmayı hedefleyen startuplar için düzenlediği INNOGATE programına katıldık. INNOGATE içerisinde geçirdiğimiz 5 haftalık dönem bizim için çok faydalı oldu. MIOPS olarak ürünlerimizi öncelikle Amerika’da ve sonrasında da tüm dünyada satıyorduk ancak mevcut iş potansiyelimizi nasıl daha hızlı arttırabilir ve karlı hale getirebiliriz konusunda bu süreçte çok fazla yeni bilgi edindik. Şimdi de edindiğimiz bu bilgileri hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. ABD sürecinde de bu hızlı büyümeyi yakalamak için bize yardımcı olabilecek, bunu daha önce başarmış insanlara görüşerek onlarla fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz.”

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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