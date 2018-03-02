Türk gıdacılar dernek kurdu

BAŞKAN Volkan Aydın ve derneğin kurucu üyeleri, amaçlarının sektörün hiçbir kesimini dışlamadan, herkesin fikirlerinden yararlanarak sektörü geliştirmek olduğunu, 45 yıllık gelişimi geleceğe güçlü şekilde taşımak istediklerini söyledi.

Başkan Aydın, Avrupa Türk Gıdacılar Derneği’nin, Avrupa’da gıda sektörü ve perakendesi ve buna bağlı olarak çalışan sektörlerdeki Türk firmalarını organize yapı içinde, kurallı ve sistematik gelişmelerini tamamlamış güçlü markalar haline getirmek amacıyla kurulduğunu ifade ettiler.



Volkan Aydın

DÖRT YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

Derneği kuruluş düşüncesi, dört yıldır sektörün gelişimi adına toplantılar gerçekleştiren ve Avrupa’nın her ülkesinden farklı sektör temsilcilerinin görüşlerini birbirlerine aktardığı Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformu’nun çalışmaları sonucu ortaya çıktığını aktaran Başkan Aydın, “Avrupa Türk Gıdacılar Derneği, gönüllülük esasıyla Avrupa’nın tamamındaki Türk gıdacılarını bir araya getirmeyi ve eğitim ve vizyon konularında öncelikli olarak ele alarak sektörün gelişimine destek olmayı hedefliyor” dedi.

HEDEF BÜTÜN AVRUPA

Derneğin bütün Avrupa’da örgütlenmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada ise şöyle denildi:

“Avrupa’nın tamamından Türk gıda sektörü temsilcilerini, daha güçlü; Türk marketleri için, Türk toptancılar için, Türk üreticiler için, birlikte gelişen bir Avrupa Türk gıda sektörü için derneğimizin çatısı altında beraber hareket ederek geleceğimizi birlikte organize etmeye, sektörümüze sahip çıkmaya, destek vermeye ve üye olmaya davet ediyoruz.”