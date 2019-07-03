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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Türk gıda ürünleri ABD'de tanıtıldı

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Türk gıda ürünleri ABD'de tanıtıldı

New York'ta yaşayan üç sosyal medya fenomeni, "Summer Fancy Food Show New York Fuarı"nda Türk ürünlerini tanıttı, Türk mutfağıyla ilgili düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

Türk gıda ürünleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı'nda tanıtıldı. Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk gıda firmaları, 23-25 Haziran'da "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" kapsamında gerçekleştirilen Summer Fancy Food Fuarı'na katıldı.

New York'ta yaşayan üç sosyal medya fenomeni, fuarda Türk ürünlerini tanıttı.  Organik zeytinyağı, bulgur, kuru meyve, kabuklu yemiş ve çikolata gibi ürünleri tadan fenomenler, Türk mutfağı hakkındaki fikirlerini de takipçileriyle paylaştı.
Fuarda özel olarak tasarlanan Türk kahvesi tadım alanı da ziyaretçilerini ilgisini çekti. Stantta Türk kahvesinin yanı sıra Türk lokumu ve çikolata ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, fuarlarda dijital kanalları etkin kullandıklarını belirtti.

New York'taki fuara 20 yıldır katıldığını vurgulayan Celep, "Ürün pazarlamada yöntemler çeşitleniyor. Sosyal medyada büyük takipçi sayılarına ulaşan fenomenler ile Türk gıdalarının tanıtımını yaptık. ABD'ye 2018 yılında 930 milyon dolara ulaşan ihracatımızı 2019 yılında 1 milyar doların üzerine taşımak istiyor. ABD gıda pazarı ithalata bağımlı olduğu için buraya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. EİB olarak yürüteceğimiz Turquality Projesi Ticaret Bakanlığımızın onayından geçti. Katma değerli gıda ürünleriyle ABD pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Celep, önümüzdeki günlerde "Turkey Discover the Potential - Potansiyelini Keşfet" logolu ikram aracıyla New York sokaklarında Türk gıda ürünlerinin tadımının yaptırılacağını kaydetti. 

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