Türk gençlerden AKILLI SAKSI
KENTLEŞME ve günlük koşuşturmaların etkisiyle doğadan gittikçe kopuyoruz. Evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerle bu bağı korumaya çalışıyoruz ancak imkanlar her zaman buna el vermiyor.
Evi yeterince güneş almayan, doğru sulama yapamayan, iş seyahatlerine çıkmak zorunda kalan insanlar bitkileriyle ilgilenemediği için bu çabaları sonuç vermiyor.
İşte bu sorunlara çözüm olarak Türkiye’de genç girişimciler tarafından geliştirilen ‘Plantone: Diversity’ isimli akıllı saksı, doğayla bağımızı korumamıza yardımcı olan bir icat. 5 adet bitki yetiştirebildiğimiz, 45 günde bir su tankını doldurmamız yeterli olan ve ışığı kendi sağladığı için evimizde istediğimiz yere koyabildiğimiz bu saksı sayesinde, evlerimizi birer bahçeye çevirmek, yemeklerimizde kullanacağımız nane, fesleğen gibi bitkileri yetiştirmek mümkün.
DÜNYAYA AÇILIYOR
2019 yılı içerisinde ikinci ürünü de kullanıma sunmayı hedefleyen ekibin Proje Müdürü Ömer Halifeoğlu, "Plantone ailesi ile insanların tekrar doğayla iç içe olabilmesini sağlamak ve tüm üretimi Türkiye' de yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz" sözleriyle Plantone markasının vizyonunu özetliyor. Plantone: Diversity şu an sadece Kickstarter internet sitesinde alıcıların huzuruna çıkmış durumda. Kickstarter sonunda seri üretime geçilecek ve ürünün internet sitesi ve mağazalardan da temin edilebilecek.
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