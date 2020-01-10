Türk gemileri Norveç'te rağbet görüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, gemi ve yat ihracatı 2019'da bir önceki yıla kıyasla 51 milyon 804 bin dolar arttı.



Gemi ve yat sektörünün geçen yıl yapılan 1 milyar 42 milyon 326 bin dolarlık ihracatının 369 milyon 973 bin doları Norveç'e gerçekleştirildi. Sektörün bu ülkeye dış satımı 2018'de 185 milyon dolar seviyesinde bulunurken, geçen yıl yaklaşık 2 kat artması dikkati çekti.



İHRACATIN YARISI 3 ÜLKEDEN



Geçen yıl, gemi ve yat sektörünün toplam ihracatının yarısından fazlası en çok dış satım gerçekleştirilen 3 ülkeye yapıldı.



Norveç'in ardından, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 84,3 milyon dolarla Marshall Adaları, 77,3 milyon dolarla Malta, 56,7 milyon dolarla Fransa, 48,3 milyon dolarla Hong Kong ve 38,8 milyon dolarla Singapur şeklinde sıralandı.



İhracatın değer bazında artışında ise Norveç'i dış satımı söz konusu dönemde 48 bin dolar artıran Hong Kong izledi. Hong Kong'a ihracat bu dönemde yaklaşık 375 kat arttı. Değer bazındaki artışta bu ülkeyi Fransa, Singapur, Gana ve Japonya takip etti.Türk gemi ve yatları 2019'da Rusya'dan Meksika'ya, Seyşeller'den ABD'ye, Hindistan'dan Umman'a dünyanın 136 noktasına satıldı.



İHRACATTA LİDER İSTANBUL



İstanbul, geçen yıl gerçekleştirdiği 466 milyon 853 bin dolarlık dış satımla gemi ve yat sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'un geçen yılki dış satımı, 2018'e göre yüzde 20,5'lik azalışa işaret etti.



İstanbul'un ardından sektörden en fazla ihracat gerçekleştiren il 380 milyon 200 bin dolarla Yalova oldu. Bu ilin gemi ve yat ihracatı 2019 yılında 2018'e kıyasla yaklaşık yüzde 43 arttı.



İzmir de söz konusu dönemde ihracatını yaklaşık 3,4 kat artırarak 111,6 dolarlık dış satıma imza attı. Böylece gemi ve yat ihracatında ön plana çıkan ilk 3 il, sektörün toplam ihracatının yüzde 92'sini sırtladı.



Bursa 33,3 milyon dolar, Muğla 20,6 milyon dolar, Kocaeli 15,9 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi.



Sektörün geçen yıl toplam 34 ilden dış satım gerçekleştirdiği görülürken bu dönemde ihracatını değer bazında en fazla artıran il ise Yalova oldu. Yalova'nın 2018'de 266,2 milyon dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat ihracatını, geçen yıl 114 milyon dolar artırması dikkati çekti.