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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Türk fuarcılığının kalbi İstanbul'da atıyor

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Türk fuarcılığının kalbi İstanbul'da atıyor

Türkiye'de en büyük ve en kaliteli fuar organizasyonlarının düzenlendiği İstanbul, sahip olduğu stratejik konum ve önemli merkezlerin yanı sıra fuarcılık potansiyeliyle de Türkiye'nin lider şehri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en önemli metropol şehirlerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu stratejik konum ve önemli merkezlerin yanı sıra, fuarcılık potansiyeliyle de Türkiye’nin lider şehri olarak öne çıkıyor.

2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmayı amaçlayan Türkiye’nin en önemli finans şehri İstanbul, kültür, tarih ve turizm gibi özellikleriyle öne çıkarken, kentin fuarcılık potansiyeli de dikkati çekiyor. 

AA muhabirinin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nden edindiği bilgilere göre, Türkiye’de en büyük ve en kaliteli fuar organizasyonları İstanbul’da düzenleniyor. 
İstanbul, stratejik konumu ve marka şehir olması nedeniyle Türkiye’de büyük fuar organizasyonlarının düzenlenebileceği en uygun konumda yer alırken, fuarcılık konusunda büyük aşama kaydetti. İstanbul’da 154 fuar şirketi faaliyet gösterirken, kentte 10 fuar alanı bulunuyor. 

EN YÜKSEK FUAR SAYISINA 215'LE 2014 YILINDA ULAŞILDI

Yıllar itibariyle bakıldığında İstanbul‘da düzenlenen fuar sayısı 2008 yılında 199 olarak kayıtlara geçti. 2009’da 154, 2010’da 168, 2011’de 204, 2012’de 186, 2013’te 206 ve 2014’te 215 fuar İstanbul’da kapılarını açtı. Bu son 11 yıldaki rekor fuar sayısı olarak kaydedildi. 
Ardından fuar sayısı 2018 yılına kadar sürekli gerileyerek 2015'te 203, 2016’da 199 ve 2017’de de 197 oldu. 2018’de ise fuar sayısı 201 yükseldi. Bu yıl ise 211 fuarın İstanbul’da organize edilmesi bekleniyor. 
Fuarların kategorilerine bakıldığında İstanbul’da en çok eğitim alanında, en az ise at yetiştiriciliği ve binicilik konusunda fuar düzenleniyor. 

2018'DE 501 FUARIN 201’İ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ise Türkiye'de 20 ilde kapalı alan büyüklüğü 5 bin metrekarenin üzerinde toplam 33 fuar merkezi bulunuyor. 

2017 yılında Türkiye’de toplamda 475 fuar düzenlenirken, bu fuarların 197’si İstanbul’da organize edildi. Buna göre İstanbul, yüzde 41’le diğer illere kıyasla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. İstanbul'u fuar alanı büyüklüğü bakımından İzmir, Konya, Bursa ve Antalya, fuar sayısı bakımından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izliyor. 

2018 yılında ise 501 fuar ana takvime girdi. Bunların 201’i İstanbul’da gerçekleştirildi. 

2019 fuar takvimi istatistiklerine göre de Türkiye genelinde 458 adet fuar düzenlenmesi planlanıyor. Yine bu fuarların 211’i İstanbul’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Böylece İstanbul, yüzde 46 ile Türkiye ortalamasında zirvedeki yerini korumaya devam edecek. 

Öte yandan, Rekabet Kurulu’nun sektör raporuna göre, Türkiye, yıllık yaklaşık 400 fuarla Avrupa'da ikinci sırada yer almasına karşın, katılımcı sayısı, stant alanı ve gelir gibi parametrelerde kıta ortalamasının gerisinde kaldı. 

İstanbul Havalimanı ile birlikte Türkiye'nin, özellikle İstanbul’un daha fazla uluslararası hava trafiğine sahip olması ve ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin fuarlara daha fazla katılım göstermesi ön görülüyor. 

"İSTANBUL’UN TİCARİ HİNTERLANDI, YANİ ETKİ ALANI SÜREKLİ GENİŞLİYOR VE DERİNLEŞİYOR"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak İstanbul'da ticareti, ekonomiyi geliştirecek projeler geliştirdiklerini ve bunlar arasında en önem verdiklerinden birinin de "ticari hayat için vazgeçilmez" olarak nitelendirdikleri fuarlar olduğunu söyledi. 

Fuarcılığın gelişmesinin, ekonomiyle at başı giden bir özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Avdagic, "İstanbul’un ticari hinterlandı, yani etki alanı sürekli genişliyor ve derinleşiyor. Bu derinleşmeye cevap vermesi açısından, bizim tespitlerimizce İstanbul’un mevcut fuar alanı kapasitesini ikiye katlayacak ölçekte bir projeye ihtiyaç var. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Rusya ile gelişen ve önümüzdeki dönemde daha da gelişme potansiyeli taşıyan ticaretimiz, ilave sergileme alanlarına ihtiyacımızı artırıyor." ifadelerini kullandı. 

Avdagiç, yeni nesil fuarcılık anlayışının, sadece ürün sergilemenin ötesinde birçok sosyal faaliyeti de fuarlar kapsamına dahil ettiğine dikkati çekerek, "Bir başka ifadeyle, fuarların yapısı ve işlevleri de yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bunlar İstanbul’u geleceğe hazırlarken, daha büyük ölçekli fuarları kurgulamayı gerektiriyor. Bu da çok daha büyük kapasiteli, yeni bir fuar alanıyla olabilir." diye konuştu. 

İstanbul’daki fuar alanlarının yeterli olmadığını vurgulayan Avdagiç, "En büyük fuar merkezimiz bile metrekare olarak dünyada 38’inci sırada. Önümüzdeki yıllarda öne çıkan sektörlerimizin gelişme potansiyeli de dikkate alındığında İstanbul’da mutlaka 400-500 bin metrekarelik nitelikli bir fuar merkezini konuşmalıyız." dedi. 

Avdagiç, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan alanın fuar alanı olarak değerlendirilmesine ilişkin ise şunları kaydetti: 

"Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan alanın, İstanbul’un ticaretini güçlendirmenin yanı sıra prestijini ve cazibesini artırmak için değerlendirilmesi son derece isabetli olacaktır. Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı, Türk fuarcılığının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmaya adaydır. 

Türk iş dünyası olarak bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız. Çünkü daimi geniş fuar alanları, ekonomiyi hareketlendirecektir. Son bir asırdır ticareti canlandırmak için kuramadığımız fuar merkezlerini şimdi yapmalıyız. Bu bölgenin avantajlı konumu itibariyle de şehrin enerjisini yansıtacak yeni nesil bir fuar alanı ile taçlandırılması İstanbul'un çıtasını yükseltir." 

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