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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Türk fındığı Çin'de tanıtıldı

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Türk fındığı Çin'de tanıtıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç "1 Ocak-11 Kasım 2019 arasında Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatı 9 bin 574 tona yükselerek karşılığında 75 milyon dolar döviz gelir elde edildi" dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Ocak-11 Kasım'da Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatının 9 bin 574 tona yükselerek karşılığında 75 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda stant açıldığı ifade edildi.

Standın açılışının, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, ziyaretçilere ambalajlanmış şekilde kavrulmuş fındık ve çeşitli ürünlerin ikram edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Türk fındığının tanıtımı için ülke sektörüne ilişkin bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürlerin dağıtıldığına işaret edildi.

Organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2000 yılında Çin'e sadece 160 ton fındık ihraç edildiğine dikkati çekti.

Sevinç, şunları kaydetti:

"2001 yılında Fındık Tanıtım Grubu tarafından başlatılan ve günümüzde Türkiye Tanıtım Grubu desteğiyle devam eden tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu olarak 1 Ocak-11 Kasım 2019 arasında Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatı 9 bin 574 tona yükselerek karşılığında 75 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Bu rakam, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir artışa tekabül ediyor."

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