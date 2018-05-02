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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
02.05.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Özbekistan'a 350 milyon dolar kredi

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Özbekistan'a 350 milyon dolar kredi

Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası (National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan-NBU) arasında 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Özbekistan için tahsis edilen ve 350 milyon dolara ulaşan kredi kullanılabilir hale geldi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın imzaları, Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilecek mal veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan devlet garantisi altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti kapsamında, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve NBU Yönetim Kurulu Başkanı Alisher Mirsoatov tarafından Taşkent'te atıldı.

 Bunun yanı sıra, söz konusu ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen iş forumunda, Özbekistan'ın ikinci büyük bankası olan Uzpromstroybank ile 26 milyon dolar ve üçüncü büyük bankası olan Asaka Bank ile 24 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzalandı. 

Geçen yıl Ziraat Bankası'nın iştiraki UT Bank ve NBU ile devlet garantisi aranmaksızın imzalanan anlaşmalarla birlikte Özbekistan için tahsis edilen toplam 350 milyon dolar tutarındaki ülke limitinin tamamı ihracat ve projeler için kullanılabilir hale geldi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Özbekistan'a açılan bu kredinin ve imzalanan kredi anlaşmalarının, kaybedilen yılların telafisi olarak iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların süratle, potansiyele uygun artırılmasına yönelik olarak önemli bir kilometre taşı olacağını bildirdi. 

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