Türk Eximbank'tan 670 milyon dolarlık sendikasyon kredisi -
Türk Eximbank, 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre Türk Eximbank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli 670 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi kullandı.
Krediye Avrupa'dan 4, ABD'den bir, Uzak Doğu'dan 9, Türkiye'den 5 ve Körfez ülkelerinden 5 olmak üzere toplam 24 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı. Kredinin yüzde 26'sı 2 yıllık vadede gerçekleşirken, 2 banka, Türk Eximbank Avro sendikasyonlarına ilk defa katıldı.
Söz konusu işlem, geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirilen sendikasyon kredisine kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleşti.1 yıllık avro dilimi için EURIBOR artı 85 baz puan, 2 yıllık avro dilimi için EURIBOR artı 150
baz puan ve 1 yıllık dolar dilimi için LIBOR artı 95 baz puan, 2 yıllık dolar dilimi için LIBOR artı 160 baz puan faiz oranları üzerinden yapıldı.
Açıklamada, sendikasyon işleminde pozitif sonuç alınmasında, Türkiye'ye olan güvenin yanı sıra bankanın son yıllarda hızla büyüyen bilançosuyla bağlantılı olarak geliştirdiği ilişkilerin etkili olduğu kaydedildi.
Krediye ilişkin anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra'da imzalandı.
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