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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Türk Eximbank'tan 670 milyon dolarlık sendikasyon kredisi -

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Türk Eximbank'tan 670 milyon dolarlık sendikasyon kredisi -

Türk Eximbank, 670 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre Türk Eximbank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli 670 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi kullandı. 

Krediye Avrupa'dan 4, ABD'den bir, Uzak Doğu'dan 9, Türkiye'den 5 ve Körfez ülkelerinden 5 olmak üzere toplam 24 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı. Kredinin yüzde 26'sı 2 yıllık vadede gerçekleşirken, 2 banka, Türk Eximbank Avro sendikasyonlarına ilk defa katıldı. 

Söz konusu işlem, geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirilen sendikasyon kredisine kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleşti.1 yıllık avro dilimi için EURIBOR artı 85 baz puan, 2 yıllık avro dilimi için EURIBOR artı 150
baz puan ve 1 yıllık dolar dilimi için LIBOR artı 95 baz puan, 2 yıllık dolar dilimi için LIBOR artı 160 baz puan faiz oranları üzerinden yapıldı.

Açıklamada, sendikasyon işleminde pozitif sonuç alınmasında, Türkiye'ye olan güvenin yanı sıra bankanın son yıllarda hızla büyüyen bilançosuyla bağlantılı olarak geliştirdiği ilişkilerin etkili olduğu kaydedildi.

Krediye ilişkin anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra'da imzalandı. 

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