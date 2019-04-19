Türk Eximbank sermayesini güçlendirecek
Türk Eximbank sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verdi.
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) sermaye yapısının güçlendirilmesi kapsamında sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin genel müdürlüğe yetki verdi.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Eximbank sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracata verdiği desteğin artırılarak sürdürülmesi amacıyla sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin olanakların değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için genel müdürlüğün yetkili kılınması kararı almıştır" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kısa süre önce açıkladığı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine vermiş, kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını açıklamıştı.
Ardından Halkbank sermayesini güçlendirmek için yurtdışında ve yurtiçinde toplam 4 milyar euro ve 10 milyar lira tutarında sermaye hesaplamasına dahil edilecek kredi ve borçlanma aracı ihracı kararı alırken, dün de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası , sermaye yapısının güçlendirmek için sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin genel müdürlüğü yetkilendirdiğini açıklamıştı.
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