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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Türk Eximbank-Macar Eximbank iş birliği

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Türk Eximbank-Macar Eximbank iş birliği

Macaristan-Türkiye İş Forumu kapsamında Türk Eximbank ila Macar Eximbank arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TÜRK Eximbank ve Macar Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Macar Eximbank Genel Müdürü Gergely Jakli imzaladı.

Anlaşma ile Türkiye ve Macaristan firmalarının, başta Avrupa ve Afrika ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki ihracat kredi kuruluşunun ortak destek sağlamasının önü açılıyor. Diğer taraftan, kurumlar arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda firmaların, gerek faaliyette oldukları gerekse ticarette aktif rol üstlenmeyi hedefledikleri pazarlarla ilgili bilgi ve tecrübeleri paylaşmaları hedefleniyor.

İmza töreni sonrası Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye ekonomisi, Türk Eximbank’ın sunduğu ihracat destek hizmetleri ve finansman sağlanmış örnek projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yıldırım, özellikle Avrupa'da yer alan ihracat kredi kuruluşları ile gerçekleştirilen bu ve benzeri stratejik ortaklıklara özel önem verildiğini, son dönemde bu anlaşmaların sayısının hızla artırıldığını belirtti.

Fransa, İtalya, Belçika ve İngiltere'nin ardından Macaristan ile de mevcut iş birliğini güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Yıldırım, Türk Eximbank'ın, önümüzdeki dönemde de birçok farklı ülkenin ihracat kredi kuruluşu ile güçlü iş birliği bağları oluşturmak suretiyle Türk firmalarının küresel ayak izlerinin artırılması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

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