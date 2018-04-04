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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.04.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Türk Eximbank İİT ülkelerinde faaliyetini artıracak

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Türk Eximbank İİT ülkelerinde faaliyetini artıracak

Türk Eximbank heyeti, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında Tunus’ta yapılan İslam Kalkınma Bankası 43. Yıllık Toplantısı’na katılım sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1-5 Nisan'da Tunus’ta yapılan İslam Kalkınma Bankası’nın 43. Yıllık Toplantısı’na Türk Eximbank heyeti, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında katılım sağladı. 

Heyet, Tunus’ta düzenlenen toplantılarda yapılan görüşmelerde İslam Kalkınma Bankası ve grup şirketleri ile iş birliği olanaklarını artırma konusunda ciddi ilerleme kaydetti. 

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde altyapı yatırımlarının artırılması için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. 
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, söz konusu toplantı bünyesinde “Uluslararası Ticaret ve Yatırım Akışlarını Kolaylaştırmak İçin İhracat Kredi Kuruluşları ve Çok taraflı Kalkınma Bankaları Arasında Stratejik İttifaklar” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. 

Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerinin hala yüzde 10’un altında olan dünya ticaretinden aldığı payın ve yüzde 20’nin altında olan kendi içindeki ticaretin artırılması ve arzu edilen seviyelerde doğrudan yabancı yatırım çekilebilmeleri için gerekli altyapı yatırımlarının önemine değindi. 

Altyapı yatırımlarının duyduğu finansman ihtiyaçlarının çok yüksek mertebelere ulaşması ve yatırımcılar için farklı nitelikte riskler barındırması nedeniyle hem yatırımların finansmanı hem de yatırımların barındırdığı risklerin azaltılması aşamasında Bölgesel Kalkınma Bankalarına ve Eximbanklara büyük görevler düştüğünü belirten Yıldırım, ayrıca, finans kuruluşları arasında tesis edilecek iş birliklerinin, altyapı yatırımlarının finansmanında varolan açığın kapanmasında önemli rol oynayacağını, bu alandaki iş birliğinin önemli olduğunu aktardı. 

 TÜRK EXİMBANK İİT ÜLKELERİNDE YENİ EXİMBANKLARIN KURULMASINDA ÖNCÜ ROL OYNAYACAK 

Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kuruluşu üyesi ülkelerin İhracat Sigorta Kuruşları birliği olan Aman Union’ın Genel Sekreterliği görevini 1 Ocak 2018'de devraldığını, bu görevi yürüteceği süre boyunca ülkelerin ticaretine yaptıkları olumlu katkıları dikkate alarak halihazırda ihracat destek kuruluşu olmayan ülkelerde bu tür kurumların kurulmasını teşvik edecek çalışmalara katkı vermek istediklerini kaydetti. 

Adnan Yıldırım, halihazırda Türkiye ihracatının yüzde 25’ine ulaşan seviyelerde destek veren Türk Eximbank’ın 30 yıllık tecrübesini diğer ülkeler ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi. 

Finans ve kalkınma konularında ortaklık, iş birliği ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan organizasyonda Yıldırım, İslam Kalkınma Bankası'nın üye kuruluşları olan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), Islamic Corporation For The Development of The Private Sector (ICD), The Islamic Corporation For The Insurance of Investment and Export (ICIEC) ve Dünya Bankası’nın yan kuruluşu olan Multileteral Investment Agency (MIGA) ile iş birliklerini arttırmaya yönelik ikili temaslarda bulundu. 

Bu çerçevede, ITFC’den 363,5 milyon dolar tutarında bir İslami sendikasyon kredisi sağlandı. Bu imkanın gelecek yıllarda 1 milyar dolar seviyelerine yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, ICIEC’in vereceği garanti ile bir bankalar konsorsiyumundan 300 milyon dolar tutarında 5-10 yıl vadeli bir fonlama imkanının hızla sonuçlandırılması hedefleniyor. 

Diğer taraftan, İslam Kalkınma Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lerin yatırım kredisi ihtiyacına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı garantisi altında 300 milyon dolar tutarında 15 yıla kadar vadeli bir kredi temini üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

İslam Kalkınma Bankası ve grup şirketleri olan ICIEC, ITFC ve ICD kuruluşlarının en üst düzeyde katılımı ile Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası tarafından 26-27 Nisan’da İzmir’de ihracatçılar ve sanayicilerin hizmetine sunulacak imkanların tartışılacağı bir organizasyon yapılması hususunda da Tunus’taki toplantılarda mutabakata varıldı. 

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