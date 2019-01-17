Türk Eximbank 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk Eximbank 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti
GeriEkonomi Türk Eximbank 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
17.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Türk Eximbank 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Eximbank 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. ABD, Avrupa ve Asya’dan olmak üzere geniş bir coğrafyadan 145 uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 4 katı, 1,9 milyar dolar talep geldi.

Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ihracın, ihracatçıların kredi kullanırken ağırlıklı olarak tercih ettiği para birimi olan avroya yapılacak swap sonrası maliyetinin Euribor artı 500 baz puan civarında olması öngörülüyor.

ABD, Avrupa ve Asya’dan olmak üzere geniş bir coğrafyadan 145 uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 4 katı, 1,9 milyar dolar talep geldi. Eximbank söz konusu ihracını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta gerçekleştirdiği yurt dışı tahvil ihracına gelen yoğun talep ve TCMB’nin politika faizini değiştirmeme kararının piyasalarda yarattığı olumlu etkiden faydalanılarak gerçekleştirdi. İhraç tutarı, 24 Ocak 2019 tarihinde bankanın hesaplarına girecek.

Tahvil ihracı Citigroup, Emirates NBD, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank aracılığı ile gerçekleştirildi. Tahvilin yüzde 58’i ABD’de, yüzde 15’i İngiltere’de, yüzde 22’si diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 5’i ise Asya ve Orta-Doğu’daki yatırımcılara satıldı.

Yatırımcıların yüzde 84’ü dünya çapında tanınmış varlık yönetim şirketleri iken kalan kısmı banka, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluştu.

Türk Eximbank’ın yıl boyunca Amerika, Avrupa ve Asya’da 100’e yakın yatırımcı ile gerçekleştirdiği görüşme ve faaliyetlerinin yatırımcıların hızlı karar almasında, dolayısıyla işlemin gün içerisinde hızla gerçekleşmesinde büyük etkisi oldu.

Dünyaca tanınmış büyük ve kurumsal yatırımcıların katılımlarıyla destek verdiği ihraçta, yoğun talep nedeniyle ilk duyurulan faize göre 32,5 baz puan düşüş sağlandı. Ayrıca Eximbank bu ihraçla Türk bankacılık sisteminin tahvil borçlanması için piyasalardaki yolu açmış oldu.

500 milyon dolar tutarındaki bu son ihraç ile Türk Eximbank’ın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki yurt dışı borçlarının 3'te 1'ini avro tahvillerinden sağladığı kaynaklar oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bir misyon bankası olarak ihracatçılara sağladıkları orta ve uzun vadeli finansman konusunda son yıllarda önemli mesafe kat edildiğini, bilançolarındaki orta uzun vadeli kredilerin payının yüzde 37’ye çıktığını, dalgalı global piyasalara rağmen 2019 yılında dolar bazında yüzde 10 büyüme hedefine ulaşmak için gerçekleştirilen yurt dışı tahvil ihracının önemini vurguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sahte site kurup Karadağ vatandaşlığı dağıtmışlar!

Son dakika... Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

Uzmanlar uyardı: Elinizi çabuk tutun

1.6 milyon çalışana müjdeli haber! 3600 ek gösterge için paket hazır, maaşlar yüzde 20 artacak