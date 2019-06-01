Türk doğaltaş ihracatında artış

Ticaret Bakanlığı desteği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği çerçevesinde yürüttüğü “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülmekte olan Fuar İzmir Yerleşkesi Buyers Lounge alanında düzenlenen ikili iş görüşmelerine Dünya’nın dört bir yanından ithalatçı firmalar katıldı.

100. yılda 7 milyar dolar hedefleniyor

Türk doğaltaş sektörünün 2018 yılını 1,9 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktığını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı kısa sürede katma değerli ürünlere yoğunlaşarak cumhuriyetimizin 100. yılında 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz URGE projemiz kapsamında özellikle katma değeri yüksek işlenmiş doğaltaş başta olmak üzere tüm doğaltaş ürünleri ihracatını artırmak için 2017 yılından beri faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımıza bugüne kadar eğitimlerin yanı sıra İngiltere ve Avustralya’ya yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek de ihracatlarına destek olmaya çalıştık. Marble fuarı ile eşzamanlı düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonu ile de bir taşla iki kuş vurduğumuza inanıyorum. 25 ülkeden 200’den fazla alıcıyı URGE firmalarımızla bir araya getirip hem yeni işbirliği fırsatları oluşturmaları için bir platform oluşturduk hem de ülkemize gelen yabancı firma temsilcilerine Türk doğaltaşının çeşitlerini bir arada gösterme, tanıtma fırsatı bulduk” dedi.

Hindistan, Mısır, Bulgaristan ve ABD'ye ihracatta büyük artış

Alım heyetinin doğaltaş ihracat rakamlarına da olumlu etkisinin hemen hissedildiğini belirten Kaya “Alım heyetimize Amerika, Çin Hindistan, Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden katılımcıyı davet ettik. Bu ülkelere ihracatımıza baktığımızda Ocak-Mart dönemine kıyasla Ocak-Nisan döneminde sıçrama olduğunu görüyoruz; değer bazında Hindistan’a yüzde 62, Mısır’a yüzde 73, Bulgaristan’a yüzde 63, ABD’ye yüzde 38 oranında artış yaşandı. Toplam ihracatımız da yine artış göstererek aynı dönemde yüzde 45 oranında yükseldi” şeklinde konuştu.

Alım heyetine katılan firmalardan olan Ege Jeoteknik Müh. Sond. Mad. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Özlem Yurdakul da organizasyon hakkında “UR-GE katılımcısı olarak bulunduğumuz 2019 Marble Izmir Fuarında, Avustralya, Bulgaristan, Letonya, Irak, Gürcistan, Filistin, İran, İtalya, Tunus, Azerbaycan ve Lübnan’dan alım heyeti kapsamında gelen 15 yabancı alıcı ile ciddi görüşme fırsatı yakaladık. Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birebir görüşmemiz, global trendleri daha yakından takip etmemize ve yeni stratejiler geliştirmemize olanak tanıdı. Yenilikçi ürünlerimiz alım heyeti katılımcılarının fazlasıyla ilgisini çekti ve bize potansiyel müşteriler kazandırdı. Bu ürünlerimizin yanında ihracata konu olan mermer ve traverten ürünleri için gelen talepleri değerlendirdik. Sonuç olarak UR-GE’nin bize sağladığı ikili görüşme fırsatları ileride olabilecek yeni iş ilişkileri açısından çok önemliydi. Benzer etkinliklerin URGE grubu olarak devam etmesinden oldukça mutluyuz” yorumlarını yaptı.

URGE katılımcılarından Bumerang Mermer San.ve Tic. Ltd. Şti yetkilisi Gülsün Sıdar “Yabancı katılımcı sayısı yüksek bir alım heyeti organizasyonuydu bu sebeple birçok firma ile tanışma şansımız oldu. Tanıştığımız firmalardan 13’ü ile ikili görüşmeler sonrasında da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bulgaristan, Azerbaycan, İtalya, Çin, Avustralya ve Hindistan’dan gelen bu alıcılar ile ticari bir fırsat oluşturmak için satış öncesi görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz.”