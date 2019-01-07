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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.01.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

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Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

Türkiye'nin deniz turizminde sunduğu fırsatlar ve güzellikleri Almanya'da tanıtılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, 19-27 Ocak tarihlerinde 90 ülkeden 2 bin civarında katılımcı ve 250 bin ziyaretçiyi ağırlayacak Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarına Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda milli katılım gerçekleştirileceği belirtildi.

Fuarda su sporları, marina ve dalış turizmi hollerinde Türkiye stantlarının bulunacağı ifade edilen açıklamada, aralarında milli sporcu Bilge Öztürk'ün de bulunduğu kitesurf ve kano branşından sporcular ve oda üyelerinin Türkiye'nin su sporları standında yer alacağı ve çeşitli su aktiviteleri yapacacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, fuara 6 yıldır katılarak Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini, su sporlarını ve deniz turizmi imkanlarını tanıttıklarını bildirdi.

Tasarruf nedeniyle bu yıl bazı fuarlara milli katılımın iptal edildiğini aktaran Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, denizcilerin isteğini kırmayarak Boot Düsseldorf ve Seatrade Kruvaziyer Fuarı'nı destek kapsamındaki fuarlar listesine yeniden aldırdığını belirtti.

Öztürk, Bakan Ersoy'a verdiği destek için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yıllar sonra İzmir bir milyon uluslararası ziyaretçi rakamını yakalamayı başardı. Bu ziyaretçi sayısı dünyanın en güzel denizine ve tarihi mirasına sahip İzmir için çok az. Ege'nin koyları adeta cennette bir tatil fırsatı sunuyor. Misafirlerimiz sadece güneş ve denizden değil, rüzgar sörfü, dalış, mavi yolculuk, kitesurf ve diğer etkinliklerden yararlanıyor, Türk mutfağından lezzetleri tadıyor. Tarihi mirasımız sayesinde Ege'nin antik çağını yaşıyor. Almanya’da yapacağımız tanıtımlarla ve kruvaziyer turizminin yeniden yükselişe geçmesinden sonra birkaç yıl içinde iki milyon, ardından beş milyon ziyaretçi rakamını yakalamak zor olmayacaktır."

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