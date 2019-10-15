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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Türk Cumhuriyetleri'ne 5 yılda 24,5 milyar dolarlık ihracat

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Türk Cumhuriyetleri'ne 5 yılda 24,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'den 2014-2018 döneminde Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, toplam ticaret hacmi yaklaşık 39 milyar dolar olarak kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ülke yaklaşık 9 milyar dolarla Azerbaycan olurken, bu ülkeyi sırasıyla 6,8 milyar dolarla Türkmenistan, 3,7 milyar dolarla Kazakistan, 3,2 milyar dolarla Özbekistan ve 1,7 milyar dolarla Kırgızistan izledi.

Türkiye'den, 2014-2018 döneminde Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi, Türkiye'nin üye ülkelerle ticaret hacmini yeniden gündeme getirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin, söz konusu ülkelerle dış ticaret hacmi 5 yılda toplam 38 milyar 947 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye'den 2014-2018 döneminde aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan (gözlemci ülke), Özbekistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu üye ülkelere toplamda 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN ÇOK İHRACAT AZERBAYCAN'A

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 8 milyar 889 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Türkmenistan 6 milyar 835 milyon dolar, Kazakistan 3 milyar 792 milyon dolar, Özbekistan 3 milyar 256 milyon dolar ve Kırgızistan 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla izledi.

Türkiye'den yapılan toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise 2014'te 7 milyar 107 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 289 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 4 milyar 164 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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