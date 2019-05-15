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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Türk çimento sektöründen 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefi

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Türk çimento sektöründen 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefi

Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan ve geçen yıl 614 milyon dolarlık ihracat yapan Türk çimento sektörü, 2019'da 1,3 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.

Üretimde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türk çimento sektörü, 2019'da 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak ABD, Almanya, İspanya, Brezilya, Fransa, Güney Kore, Kanada, İsrail, Gana, Moritanya, Fildişi Sahili, Kolombiya ve Haiti'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkeye çimento ihraç ettiklerini söyledi.

Türk çimento sektörünün Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını ifade eden Bulut, sektörün geçen yıl iç satışta yüzde 11 daralma yaşadığını anımsattı.

Bu yıl ise ihracatta çok olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:
"Geçen yıl 614 milyon dolarlık ihracat hacmimiz vardı, bu yıl 1,3 milyar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yılın ilk 3 ayında ciddi avantaj sağladık. Bu artışın inşaat malzemelerine de yansıyacağını düşünüyoruz. İnşaat malzemelerinde 21 milyar 500 milyon dolarlık ihracat, 8 milyar dolar da ithalata hakimiz. Bunun da bu yıl benzer seviyede artış sağlayacağını düşünüyoruz."

"EMİSYON DEĞERLERİ VE KALİTE AÇISINDAN İYİ BİR SEVİYEDEYİZ"

Bulut, en fazla ABD, İsrail ve Güney Afrika ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu ihracat pazarları arz talep dengesine göre değişiyor. Türk çimento sektörü kalitesiyle, zamanında ürün teslimatı yapması ve sözünde durmasıyla çok güvenli bir repütasyona sahip. Sektörde Avrupa'nın en iyi ülkeleri arasındayız. Emisyon değerleri ve kalite açısından iyi bir seviyedeyiz." dedi.

"BETON YOLLAR YÜZDE 40 MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR"

Geçirimli beton konusuna da değinen Bulut, şunları kaydetti:
"Zenginliklerimizin yollara ya da kaldırımlara serilmesini istemiyoruz. Yap-unut, yani yap-eskit-yeniden yap felsefesinden ziyade doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçmek için geçirimli betonlar iyi bir fırsat. Geçirimli betonu yapıyoruz, üzerine parke uygulamasını yaparak hem şehrimizi selden koruyoruz hem de uzun süreli kalan altyapıları oluşturuyoruz. Beton yollar da aynı şekilde maliyette yüzde 40'a varan avantaj sağlarken 4 katı daha fazla ömre sahip. Beton yolları 100 yıl kullanabilme opsiyonumuz var."

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