Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi >Türk çıkarması! Değeri tam 658 milyon TL

Türk çıkarması! Değeri tam 658 milyon TL

Ceyhun KUBURLU
05.03.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

Avrupa’nın önde gelen 13 liginde top koşturan Türk kökenli futbolcuların sayısı 30’u aştı. Bu oyuncuların bonservis değeri ise 140 milyon Euro’ya yaklaştı. Sezonun ilk yarısında Barcelona’nın futbolcusu olan Arda Turan, Başakşehir’e transfer olunca Avrupa’da en değerli Türk oyuncu Cenk Tosun oldu.

AVRUPA futbol endüstrisinde yükselen değer Türk kökenli oyuncular oluyor. Türk çıkarması Değeri tam 658 milyon TL
Süper Lig’de yıldızı parlayıp Avrupa’daki takımlara transfer olan oyuncuların yanı sıra Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde yetişen Türk futbolcuların sayısı da hızla artıyor. Bugün Avrupa’nın önde gelen 13 farklı liginde 30’dan fazla Türk kökenli futbolcu mücadele ediyor. Bu oyuncularımızın toplam değeri ise 140 milyon Euro’ya yaklaşıyor. En çok Türk oyuncunun bulunduğu futbol liglerinin başında Almanya Bundesliga geliyor. Bu ligi İspanya ve Hollanda ligleri takip ediyor.

EN DEĞERLİSİ CENK

Türk çıkarması Değeri tam 658 milyon TL
2017-2018 futbol sezonunun başında Avrupa’daki Türk oyuncular arasında en değerli isim Arda Turan’dı. Ancak Turan’ın ara transfer döneminde Türkiye’ye dönmesiyle en değerli İsim Cenk Tosun oldu. Tosun, ara transfer döneminden Beşiktaş’tan İngiliz Everton’a 23 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Cenk Tosun’u bu alanda İtalyan Milan’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu takip ediyor. Çalhanoğlu’nun değeri tam 17.5 milyon Euro. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’ta oynayan Ömer Toprak ise bu alanda 3’üncü sırada yer alıyor. Toprak’ın bonservis değeri 12 milyon Euro.

EN GENCİ 18 YAŞINDA

Almanya’dan Çek Cumhuriyeti’ne, Yunanistan’dan Rusya’ya, Belçika’dan İngiltere’ye, İtalya’dan İspanya’ya kadar Avrupa’nın 13 farklı liginde Türk kökenli oyunculara rastlamak mümkün. Almanya’da 9 Türk futbolcu bulunurken, Hollanda’da 5, İspanya’da 4 Türk kökenli oyuncumuz bulunuyor. Avrupa’daki kulüplerde forma giyen Türk kökenli oyuncuların 3’te 1’ini 20 ve 20 yaş altı genç yıldızlar oluşturuyor. Bu oyuncular arasında en genci ise 18 yaşındaki Doğucan Haspolat. 11 Şubat 2000 doğumlu oyuncu Hollanda’nın Rotterdam kulübünde forma giyiyor. En yaşlı isim ise yıllardır Rubin Kazan’da oynayan Gökdeniz Karadeniz oluyor.

 

ALMAN 2’NCİ LİGİNDE 20 TÜRK

AVRUPA’nın 13 farklı 1’inci liginde 30’dan fazla Türk oyuncusu mücadele ediyor. Bu liglerdeki takımların alt yapıların da ise çok daha fazla Türk kökenli oyuncu olduğu belirtiliyor. Özellikle alt yapı fabrikası konumunda olan Almanya ve Hollanda’daki takımların alt yapılarında geleceğin yıldızları bulunuyor. Bu yıldızlar arasında da birçok Türk kökenli oyuncu olduğu dile getiriliyor. Daha çok genç yeteneklerin sahne aldığı Bundesliga 2’de bile 20’den fazla Türk oyuncu bulunuyor.

Etiketler: gazetehaberleri , futbol ligi , türk transferler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri