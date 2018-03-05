Türk çıkarması! Değeri tam 658 milyon TL

AVRUPA futbol endüstrisinde yükselen değer Türk kökenli oyuncular oluyor.

Süper Lig’de yıldızı parlayıp Avrupa’daki takımlara transfer olan oyuncuların yanı sıra Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerde yetişen Türk futbolcuların sayısı da hızla artıyor. Bugün Avrupa’nın önde gelen 13 farklı liginde 30’dan fazla Türk kökenli futbolcu mücadele ediyor. Bu oyuncularımızın toplam değeri ise 140 milyon Euro’ya yaklaşıyor. En çok Türk oyuncunun bulunduğu futbol liglerinin başında Almanya Bundesliga geliyor. Bu ligi İspanya ve Hollanda ligleri takip ediyor.

EN DEĞERLİSİ CENK



2017-2018 futbol sezonunun başında Avrupa’daki Türk oyuncular arasında en değerli isim Arda Turan’dı. Ancak Turan’ın ara transfer döneminde Türkiye’ye dönmesiyle en değerli İsim Cenk Tosun oldu. Tosun, ara transfer döneminden Beşiktaş’tan İngiliz Everton’a 23 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Cenk Tosun’u bu alanda İtalyan Milan’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu takip ediyor. Çalhanoğlu’nun değeri tam 17.5 milyon Euro. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’ta oynayan Ömer Toprak ise bu alanda 3’üncü sırada yer alıyor. Toprak’ın bonservis değeri 12 milyon Euro.

EN GENCİ 18 YAŞINDA

Almanya’dan Çek Cumhuriyeti’ne, Yunanistan’dan Rusya’ya, Belçika’dan İngiltere’ye, İtalya’dan İspanya’ya kadar Avrupa’nın 13 farklı liginde Türk kökenli oyunculara rastlamak mümkün. Almanya’da 9 Türk futbolcu bulunurken, Hollanda’da 5, İspanya’da 4 Türk kökenli oyuncumuz bulunuyor. Avrupa’daki kulüplerde forma giyen Türk kökenli oyuncuların 3’te 1’ini 20 ve 20 yaş altı genç yıldızlar oluşturuyor. Bu oyuncular arasında en genci ise 18 yaşındaki Doğucan Haspolat. 11 Şubat 2000 doğumlu oyuncu Hollanda’nın Rotterdam kulübünde forma giyiyor. En yaşlı isim ise yıllardır Rubin Kazan’da oynayan Gökdeniz Karadeniz oluyor.

ALMAN 2’NCİ LİGİNDE 20 TÜRK

AVRUPA’nın 13 farklı 1’inci liginde 30’dan fazla Türk oyuncusu mücadele ediyor. Bu liglerdeki takımların alt yapıların da ise çok daha fazla Türk kökenli oyuncu olduğu belirtiliyor. Özellikle alt yapı fabrikası konumunda olan Almanya ve Hollanda’daki takımların alt yapılarında geleceğin yıldızları bulunuyor. Bu yıldızlar arasında da birçok Türk kökenli oyuncu olduğu dile getiriliyor. Daha çok genç yeteneklerin sahne aldığı Bundesliga 2’de bile 20’den fazla Türk oyuncu bulunuyor.