Türk çeliğini dünyaya tanıtacak
ÇELİK İhracatçıları Birliği’nde 26 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Aslan, Türk çeliğini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.
Bu konuda sektörün desteğini de almak istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydetti. Aslan, “Ben ve kuracağımız yönetim kurulu olarak şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 85’ini gerçekleştiriyoruz. Borusan, Erdemir, İÇDAŞ, Diler Çelik, Kroman, Erciyes Boru, Çolakoğlu ve Çetin Cıvata gibi sektörün önde gelen firmaları olarak bir araya geldik” diye konuştu. Sektör olarak 2017 yılında 70’ten fazla ülkeye, 11.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aslan, “2018 hedefimiz 13.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek” dedi. Sektörde yaşanılan sorunları hep beraber çözeceklerini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: “Başkanlığı kazanırsak, Avrupa’nın Türk çeliğine soruşturma başlatması gibi birçok sektörel sorunu çözmek için, Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile var gücümüzle çalışacağız.”
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