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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.08.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Türk balına yoğun ilgi

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Türk balına yoğun ilgi

Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 945 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi.

Türk balı, yılın ocak-temmuz döneminde, dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın 7 aylık döneminde 2 bin 945 ton bal satılarak, karşılığında 12 milyon 857 bin 187 dolar gelir elde edildi. 

Bal ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya bu dönemde 3 milyon 721 bin 369 dolar karşılığında bin 38 ton bal satıldı. ABD, 2 milyon 459 bin 724 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 2 milyon 6 bin 874 dolarla üçüncü, Kuveyt 852 bin 418 dolarla dördüncü, Avusturya da 458 bin 396 dolarlık gelirle beşinci sırada yer aldı. 

Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Çin, Bulgaristan, Libya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Yunanistan, Somali, Moğolistan, Afganistan ve Fas'a da bal ihraç edildi. 

"TÜRK BALINA İLGİ GİDEREK ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balına ilginin giderek arttığını söyledi. 

Türkiye'nin zengin bitki ve flora çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu durumun da yurt dışı piyasalarda öğrenilmesiyle Türk balına ilginin arttığını ifade etti. 

Kalyoncu, Türk balının birçok ülkede ağızları tatlandırdığına dikkati çekerek, Türk balının artık markalı ürün olarak ihraç edildiğini belirtti. 

Bal ihracatının daha da arttırılabileceğine işaret eden Kalyoncu, "Bitki çeşitliliğine göre bölgelerin bitki özellikleri ve bu bitkilerden üretilen balın sahip olduğu faydalı besin kaynakları da tanıtılarak bal ihracatı daha da artırılabilir. Ayrıca yörelere ve bitkilere göre coğrafi işaretler tescil ettirilip markalı ürünlerin daha ön plana çıkarılmasıyla bal ihracatının daha da gelişeceğine inanıyoruz." dedi. 

Kalyoncu, markalı ürünün ihracatı artırdığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: 

"İhracat yapılan ülke sayımız da ihracatımız da pozitif yönde ilerliyor. Marka bilinirliği ön planda, katma değerli ürün oluşturulduğu takdirde ihracatta çok daha iyi noktalara ulaşacağız. Bal ihracatında, şu ana kadar elde edilen verilere baktığımızda bu yılı çok güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyorum." 

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