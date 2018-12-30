Türk balına turizm etkisi
Türk balının en büyük müşterileri Arap emirleri oldu.
Türkiye’nin sahip olduğu iklim koşulları; çiçek, balı, kestane, dağ, çam gibi farklı bal çeşitleri Arap Yarımadası’nda coğrafi koşullar sebebiyle yalnızca sedir balının üretilmesi ise Arapların Türk balına olan ilgisini arttırdığı belirtiliyor. Etabal’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “Özellikle son yıllarda yaşanan Arap turizmi balımıza olan ilgiyi ciddi anlamda arttırdı. Bazı emirler bizzat özel uçağı ile bizden bal veya polen, arısütü, propolis karışım kürünü aldırtıyor. Özellikle son yıllarda yaşanan Arap turizmi balımıza olan ilgiyi ciddi anlamda arttırdı. Hem Arap dünyasından gelen yurt dışı siparişleri hem de özellikle sırf bizim balımızı yemek için gelen Arap sayısı oldukça fazla” dedi.
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