Türk Akım sahile çıktı
RUS doğalgazını Karadeniz’in altından Türkiye ve ileride Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak proje TürkAkım’da sona yaklaşıldı.
TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya’da Anapa kıyısı ile Türkiye’de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit inşaat gemisi, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından dün itibarıyla Türkiye kıyısına ulaştı. Böylece TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının derin deniz kesimi tamamlanmış oldu. Sığ sulardaki kısım tamamlandıktan sonra Kıyıköy’deki alım istasyonundan ulusal şebekeye ilk gaz 2019’da verilecek. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, kapılarını Türk gazetecilere açtı.
ERTELEME YOK
Geçen yıl haziran sonunda TürkAkım projesinin derin sulardaki döşeme çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunu tamamlayarak Türkiye kıyılarına ulaştı. Türkiye kıyılarına ulaşan birinci hattın yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pioneering Spirit Genel Amiri Kaptan Loek Fernengel, şöyle konuştu: “Şu ana kadar hem üretim hızı ve güvenliği rekorlarımızla hem de kalite açısından çok başarılı bir süreç geçirdik. Bir ay önce bir fırtına nedeniyle 7-8 metrelik dalgalara rağmen çalışmalara devam ettik. Gemiye zarar verdi, ancak üretim durmadı. Boru döşeme işi esnasında deniz dibinde uçak enkazlarına ve arkeolojik alanlara rastladık. Her seferinde yeni bir rota belirledik, bunlara rağmen hedefimize zamanında ulaştık, herhangi bir erteleme olmadı. Artık bu görevimizi tamamladık ve buradan Rotterdam’a gideceğiz. TürkAkım’ın ikinci hattını tamamlamak için 2018’in 3. çeyreğinde Karadeniz’e geri döneceğiz.”
TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar, balıkçılığın etkilenmemesi en kuzey noktanın tercih edildiğini bildirdi. Pioneering Spirit’te 562 kişinin çalıştığı belirtiliyor. Yıllık toplam gaz taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olarak planlanan TürkAkım projesi, her biri 15.75 milyar metreküplük iki hattan oluşuyor. Boru hatlarından ilki Türkiye’ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. İkinci hattın Türkiye’den çıkarken Bulgaristan mı yoksa Yunanistan üzerinden mi ilerleyeceğine dair görüşmeler devam ediyor.
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