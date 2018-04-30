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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.04.2018 - 21:29, Son Güncelleme:

Türk Akım sahile çıktı

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Türk Akım sahile çıktı

RUS doğalgazını Karadeniz’in altından Türkiye ve ileride Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak proje TürkAkım’da sona yaklaşıldı.

TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya’da Anapa kıyısı ile Türkiye’de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit inşaat gemisi, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından dün itibarıyla Türkiye kıyısına ulaştı. Böylece TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının derin deniz kesimi tamamlanmış oldu. Sığ sulardaki kısım tamamlandıktan sonra Kıyıköy’deki alım istasyonundan ulusal şebekeye ilk gaz 2019’da verilecek. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, kapılarını Türk gazetecilere açtı.

ERTELEME YOK
Geçen yıl haziran sonunda TürkAkım projesinin derin sulardaki döşeme çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunu tamamlayarak Türkiye kıyılarına ulaştı. Türkiye kıyılarına ulaşan birinci hattın yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pioneering Spirit Genel Amiri Kaptan Loek Fernengel, şöyle konuştu: “Şu ana kadar hem üretim hızı ve güvenliği rekorlarımızla hem de kalite açısından çok başarılı bir süreç geçirdik. Bir ay önce bir fırtına nedeniyle 7-8 metrelik dalgalara rağmen çalışmalara devam ettik. Gemiye zarar verdi, ancak üretim durmadı. Boru döşeme işi esnasında deniz dibinde uçak enkazlarına ve arkeolojik alanlara rastladık. Her seferinde yeni bir rota belirledik, bunlara rağmen hedefimize zamanında ulaştık, herhangi bir erteleme olmadı. Artık bu görevimizi tamamladık ve buradan Rotterdam’a gideceğiz. TürkAkım’ın ikinci hattını tamamlamak için 2018’in 3. çeyreğinde Karadeniz’e geri döneceğiz.”

TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar, balıkçılığın etkilenmemesi en kuzey noktanın tercih edildiğini bildirdi. Pioneering Spirit’te 562 kişinin çalıştığı belirtiliyor. Yıllık toplam gaz taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olarak planlanan TürkAkım projesi, her biri 15.75 milyar metreküplük iki hattan oluşuyor. Boru hatlarından ilki Türkiye’ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. İkinci hattın Türkiye’den çıkarken Bulgaristan mı yoksa Yunanistan üzerinden mi ilerleyeceğine dair görüşmeler devam ediyor.

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