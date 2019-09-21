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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.09.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Türk-ABD İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasını sunacak

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Türk-ABD İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasını sunacak

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı’nın 10'uncusu, 25 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı’nın 10'uncusu, 25 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yatırım Konferansı’nın 10'uncusu 25 Eylül’de New York’ta yapılacak. Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılması bekleniyor. Türk şirket temsilcileri ile ABD’li yatırımcıların yer alacağı etkinlikte, TAİK tarafından 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası sunulacak.

Bu yılki konferansa Türk iş insanları ile birlikte ABD’li üst düzey yönetici ve yatırımcı olarak 450 kişilik katılım öngörülüyor. TAİK tarafından Citibank iş birliği ile gerçekleştirilecek konferans bölümünde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşma yapması beklenirken, aynı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise düzenlenecek gala yemeğine katılması planlanıyor.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) inisiyatifi ile başlatılan ve daha sonra Ticaret Bakanlığı başkanlığında ve diğer tüm STK’ların katılımı ile Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartmak için bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmanın sonuçları geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile de paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, şunları kaydetti:
“Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz Türkiye Yatırım Konferansı, hem bizim için hem de ABD için ayrı bir önem taşıyor. İki ülke arasında son olarak belirlenen 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi bulunuyor. 100 milyar dolar rakamı, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın görüşmesinde hedef gösterilmişti. TAİK olarak görevi aldık ve bir yol haritası çıkardık. Şimdi bu yol haritasının lansmanı için, 25 Eylül Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile New York'ta bir gala yemeği düzenliyoruz. Bakan Ross ile yaptığımız görüşmede ‘zaman düşmanınız’ demişti. Biz de zamana karşı yarışıyoruz. Özellikle seçilmiş sektörleri temsilen 20-30 firmayı beraberimizde New York’a götürüyoruz. Ve orada yapacağımız toplantılarda Amerikanın dev perakende zincirleri ile ilk görüşmelerini gerçekleştirecekler. Türkiye’nin ABD’ye 50 milyar dolar ihracat hedefi, sektör liderlerinin yanı sıra, özelikle KOBİ’lere çok önemli bir büyüme alanı açacaktır."

2 PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
THY ve Boeing ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek konferansa Akbank, Akfen, Borusan Mannesman, DowAksa, Fibabank, GarantiBBVA, Limak Holding’in yanı sıra Çalık Holding, Doğuş Grubu, Facebook, GE, Kibar Holding, TEB, Turkcell, Tusaş, Turkven, Türk Telekom, Cuneyd Zapsu, Eczacıbaşı Holding ve TAV sponsor oldu.

Konferans kapsamında iki panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü TAİK Başkan Yardımcısı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün yapacağı “100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi” adlı birinci panelde Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Boston Consulting Group Danışmanı Dr. Emre Bayram, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka panelist olarak yer alıyor.

Moderatörlüğünü TAİK Başkan Yardımcısı Çağlan Mursaloğlu’nun gerçekleştireceği, “Yatırım Paneli” adlı ikinci panelde ise Citibank Türkiye Genel Müdürü & Amcham Türkiye (ABFT) Başkanı Serra Akçaoğlu, Dow Türkiye Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ile Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın panelistler arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onurlandıracağı, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin tanıtımı yapılacak gala gecesine ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un yanı sıra ABD tarafından üst düzey devlet ve iş dünyası temsilcilerinin katılımı bekleniyor. 

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