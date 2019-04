Turizmle ilgili önemli uyarı: Son güne bırakan hiç gelmesin

Uzun bayram tatili kararı, Antalya ve Muğla'da turizmcileri hareketlendirdi. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, doğa, spor, kongre ve sağlık destinasyonları için turizmciler hızla hazırlıklara başladı.



Önceden planlanan programların 9 günlük tatil için iç pazara yönelik yeniden revize edileceği, özellikle Türk müşterilere hitap eden etkinlikler düzenleneceği bildirildi.



Turizmin başkenti Antalya'da, yıldızı olmayan pansiyondan günlüğü 15-20 bin avroya kiralanan villalara kadar her bütçeye uygun tesis mevcut.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin uzatılmasının sektör için anlamlı olduğunu söyledi.



Gelecek yıl blok tatillerin yeni yılla birlikte açıklanmasını temenni eden Ayık, "Ne kadar erken açıklanırsa insanların planlama yapması o kadar kolaylaşacak. Daha uygun alımlar yapma fırsatları olacak. Erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanma imkanları olacak. Onun için dileğimiz, blok tatillerin yılın başında ilan edilmesidir." diye konuştu.



Alınan karardan sektör olarak son derece memnun olduklarını ifade eden Ayık, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da okul tatillerinin bölgelere göre planlanması konusunda talepleri olduğunu hatırlattı.Bu da açıklanırsa sektör açısından son derece önemli olacağını, ciddi bir hareketlilik yapacağını kaydeden Ayık, "Bayram tatili kararından sonra sektörde yüzde 20, 25'lere yaklaşan iş hacmi olabilir. Bu sene iç pazardaki hareketliliği 10 milyon rakamlarına eriştirmek istiyoruz. 9 günlük tatil de sektör için çok önemli." ifadelerini kullandı.



"KIYI BÖLGELERİNDE YÜKSEK DOLULUK BEKLİYORUZ"



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise bayram tatilinin önceden açıklanmasının insanların erken rezervasyon yapmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.



"9 günlük bayram tatili iç pazar anlamında hareketlilik getirecektir. Yurt dışı talebimiz fazla ama iç pazarı da canlandıracak. Erken rezervasyonların devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için de güzel bir dönem." diyen Yağcı, bayram dönemlerinin vatandaşlar için fırsat olduğunu aktardı.



Özellikle kıyı bölgelerinde dolu dolu bir bayram dönemi yaşayacaklarını vurgulayan Yağcı, doluluklarımız yüzde 90'ın üzerinde olacağını ifade etti.

Yağcı, "9 günlük tatil, bizim için ciddi bir talep oluşturacaktır. Bu da tesislerimizde yüzde 90'ın üzerinde doluluğa neden olacaktır." dedi. Seyahat etmenin lüksten daha çok ihtiyaç haline geldiğini hatırlatan Yağcı, iç turizm hareketini tüm bölge hissedeceklerini anlattı.



İç pazar için ilk bayram olacağını da belirten Yağcı, herkesin tatilini bir an önce satın almasını temenni etti.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da 9 günlük bayram tatilinin sektöre pozitif yansıyacağını söyledi.

"Daha 9 günlük tatil kamuoyuna yansır yansımaz rezervasyonlarda hemen hissedildi, iç pazarda hareketlilik kendini gösterdi. Bayram döneminde beklenenin yüzde 20 daha üstünde Türk yolcu bekliyoruz." diyen Atmaca, otellerin iç pazara yönelik programlarını revize edeceğini anlattı.



"İNGİLTERE VE POLONYA'DAN CİDDİ BİR DÖNÜŞ VAR"



Sanatçıların sahneye çıktığı otellerin daha çok tercih edildiğini belirten Atmaca, turizmin tüm paydaşlarının faydalanabileceği 9 gün olacağına işaret etti.

İlk 3 ayın verilerin tüm zamanların rekoru olduğunu hatırlatan Atmaca, şunları kaydetti:



"Rusya'dan yüzde 10'lara varan bir artış var. İngiltere ve Polonya'da ciddi bir dönüş var. İran haricinde bütün pazarlarda artış söz konusu. Özellikle 9 günlük tatil haberinden sonra ciddi talep almaya başladık. İç pazar turizm sektörü için çok önemli. Yıl boyunca 10 milyon Türk misafir bekliyoruz. 2019'dan sektör olarak çok ümitliyim. İl üç ay konaklama sektörü çok iyi geçti. Nisan sonuçlarının en az geçen yıl kadar iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü havaalanına gelen uçak sayıları onu gösteriyor. Yarın başlayacak Paskalya ve arkasından başlayacak Rus bayramı ile yüksek sezon başlayacak."



Atmaca, 9 günlük tatil için yerli tüketicinin bir an önce tatilini satın alıp, erken rezervasyonla daha düşük fiyatlardan faydalanmasını önerdi.



Antalya'da hiç yıldızı olmayan pansiyondan, günlüğü 15-20 bin avroya kiralanan villalara kadar her bütçeye uygun tesislerin bulunduğunu ifade eden Atmaca, deniz, kum, güneş, spor, kongre her talebe verebilecek ürün olduğunu ifade etti.



"SEVİNÇLE KARŞILADIK"



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da tüketiciler ve turizmciler adına tatilin uzatılması ve erken açıklanmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Hem tatil hemde sıla hasreti için bayram tatilinin erken açıklanmasının faydalarına değinen Bülbüloğlu, "Tatil açıklaması son dakika olduğunda insanlar programlarını yapamıyorlar. Otele tatile gidecekse yüksek fiyattan almak zorunda kalıyorlar. Böylelikle hem erken rezervasyon indiriminden faydalanacaklar hem de programlarını tatile göre şekillendirme zamanı bulacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tatil kararını önceden verdiler insanımızı rahatlattılar." diye konuştu.

"HEPİMİZ MUTLUYUZ"



Bülbüloğlu, tatil kararının erken verilerek her kesimin rahatladığına işaret ederken, "TÜROFED ve GETOB olarak 9 günlük tatile ve erken açıklanmasına çok mutlu olduk. Konaklama sektörü meslek birlikleri olarak çok mutluyuz. Turizmcinin ekonomik hareketine büyük katkı verecek. Tüketiciler adına çok mutluyum. Programını önceden yapacak, hesaplı tatil yapabilecek. Hepimiz mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK TURİZMİ ADINA OLUMLU BİR KARAR OLDU"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de tatilin uzatılmasının ve erken açıklanmasının turizme canlılık getireceğini belirtti.



Turizmciler olarak tatilin 1,5 ay önceden açıklanmasını çok olumlu bulduklarını belirten Esin, şunları kaydetti:

"Tatile çıkmayı düşünen vatandaşlarımız erken rezervasyon yapsınlar. Bekleyip son güne bırakmasınlar. Son güne tatil bırakan Marmaris'e hiç gelmesin. Yer bulamazlar çünkü. Bu sene turizm çok hareketli olacak. Özellikle İngiltere, Rusya ve Almanya’dan bölgemize çok talep var. Şimdiden rezervasyon yapıp indirimden de faydalansınlar. Marmaris'e bayram günü gelip de sıkıntı yaşamasınlar. Bayram günü gelip de yer bulmak olanaksız. Türk turizmi adına olumlu bir karar oldu."



"9 GÜNLÜK TATİL HABERİ DOPİNG HAVASINDA OLDU"



Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise 2019 sezonuna ümitli başladıklarını ve bayram tatilin uzatılmasının da iyi bir gelişme olduğunu söyledi.



Kavala "Gerçekten 2019 sezonundan ümitli başladık. Birde bayramda böyle 9 günlük bir tatil haberi tabii ki doping havasında oldu. İnanıyorum ki çok yoğun geçecek olan Bodrum turizminin bu uzun tatil sürecinde de ağırlıklı Türk müşteriler tarafından ziyaret edileceğini ümit ediyorum." dedi.

Tatil süresinin 9 güne uzatıldığının geçmiş yıllara göre daha erken açıklandığına dikkati çeken Kavala, şunları söyledi:

"İnsanların planlamasını yaparken erkenden karar verebilmelerini, hem maddi hem manevi olarak hem de süreç olarak kendilerini planlayabilmeleri açısından çok doğru oldu, avantajlı oldu. Bu avantajı Türk turistlerin kullanacaklarını zannediyorum. Erkenden de yaptıkları takdirde o tarihteki yoğun talepten dolayı değişebilecek fiyat avantajlarını da kullanırlar."



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da tatilin 9 güne çıkmasının güzel bir haber olduğunu ifade etti.

Erken rezervasyonlarda yaşanan gelişmelerle artış beklediklerini vurgulayan Aslan, "Tatilcinin bunu daha erken planlayıp şimdiden satın alma, tatil programını daha erken yapabilme olasılığı gelişti. Bodrum için hem bütün Türkiye iç turizmi için çok güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Çok sevindirici, çok olumlu bir haber. Yapanlara, düşünen, planlayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.



Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile Fethiye'deki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.



Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, yaklaşık 600 konaklama tesisinde 45 bin yatak kapasitesi bulunan Fethiye’de tatilin 9 güne çıkarılmasının turizme olumlu yansıyacağını söyledi.



Bayram tatilinin uzatılmasını önemsediklerini vurgulayan Uysal, bunu turizmciler olarak istediklerini anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Uysal, "Fethiye olarak 1 mayısta bütün oteller açılacak. Fethiye ve Ölüdeniz'de her bütçeye uygun otel ve pansiyonlar var. Yerli misafirlerimizi 9 günlük bayram tatilinde Fethiye'ye bekliyoruz." diye konuştu.



"CİDDİ BİR DOLULUK BEKLİYORUZ"



Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'da nisan ayı itibarıyla otellerin kapılarını açmaya başladığını söyledi. 9 günlük bayram tatilinin iç pazarda Türk misafirlerin beklediği bir tatil süresi olduğunu kaydeden Dahaoğlu, "İnsanlar bir kaç gün için tatile çıkmıyorlar. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla da bunun avantajını yaşıyoruz. Doluluk ve geceliklerimizi ona göre ayarlıyoruz ve ona göre paketlerimizi belirliyoruz. Ayrıca bayram süresince 9 günlük tatil, yüksek sezon öncesine denk gelmesi nedeniyle otellerimizde ciddi bir doluluk bekliyoruz." dedi.



Birkaç yıl önce Avrupa'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle yabancı misafirlerin yerini iç pazardaki misafirle giderdiklerini aktaran Dahaoğlu, turizmi bu yıllarda yerli misafirlerin ayakta tuttuğunu unutmadıklarını kaydetti.



Bu anlamda yerli misafirlerin önemini iyi bildiklerini dile getiren Dahaoğlu, "Biz iç pazara önem veriyoruz. Avrupa'daki fiyatlarımızın aynısını iç pazardaki misafirlerimize de sunuyoruz. Umuyorumki iç pazarda Alanya olarak gereken doluluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Alanya'nın çok fazla yatağa ve otele sahip olduğunu kaydeden Dahaoğlu, 80 kilometrelik sınırlarında 500'den fazla otelin iç pazara hizmet sunmaya hazır olduğunun altını çizdi. Bu otellerin odalarını doldurmak zorunda olduklarını bildiren Dahaoğlu, "Bu bölgeye Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'dan ciddi misafirler alıyoruz. Şehir ile otellerimizin iç içe olduğu ilçemizde çok fazla otelimizin de olmasının etkisiyle fiyatlarımız iç pazar için gerçekten uygun." değerlendirmesinde bulundu.



Dahaoğlu, bu yıl Avrupa pazarında önemli rezervasyonların olduğuna da vurgu yaparak yabancı turistte geçen yıla göre artış yakaladıklarını söyledi. Şu anda hiçbir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Dahaoğlu, "Gelen misafirlerimizden olumlu sinyaller alıyoruz. Geçen yıllarda Türkiye yerine başka ülkeleri seçen bu misafirlerimiz, gittikleri tatil destinasyonlarında bizdeki hizmeti ve kaliteyi görmediler. Bu bize geri dönüşü sağladığı gibi aynı zamanda da mutlu etti." diye konuştu.