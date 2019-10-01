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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Turizmin merkezi "16 milyon turist" hedefine koşuyor

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Turizmin merkezi "16 milyon turist" hedefine koşuyor

Yıl sonu için 16 milyon yabancı turist hedefi belirleyen Antalya'ya 9 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla 13 milyona yaklaştı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yılın 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 17'lik artışla yaklaşık 13 milyon yabancı turist ağırladı.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak - 29 Eylül döneminde kente 12 milyon 623 bin 247 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 193 ülkeden 10 milyon 793 bin 757 turist ağırlayan Antalya, bu yıl yüzde 17'lik artış yakaladı.

Gelen yabancı turist sayısı 1-29 Eylül'de 2 milyon 118 bin 4 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl eylül ayında kente bir milyon 838 bin 279 yabancı turist gelmişti.
Turistteki hareketlilik, hava trafiğinde de yoğunluk oluşturdu. Eylül ayında Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda 10 bin 827 uçak iniş yaparken, 10 bin 842 uçak da havalandı. İç hatlarda ise 4 bin 25 uçak iniş, kalkış yaptı.

"ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEDE BÜYÜMEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin dünya turizminde parlayan ülkelerden biri olduğunu, bunda Antalya'nın etkin rol üstlendiğini söyledi.

Antalya'da yıl sonu için 16 milyon yabancı turist hedefi belirlendiğini hatırlatan Ayık, bu hedefe emin adımlarla yaklaşıldığını bildirdi.

Ülke genelinde de 2023 için belirlenen 70 milyon ziyaretçi sayısına beklenen tarihten önce ulaşılacağını vurgulayan Ayık, yan kaynak pazarlarda yapılan çalışmaların bunda etkili olduğunu dile getirdi.

Ayık, Türkiye turizminin sadece iki ya da üç pazara bağımlı kalmaması için yoğun çalışma yürüttüklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kaynak pazar olarak birkaç pazarın ağırlığı vardı. Son 10 yıllık periyotta yan pazarlarda, özellikle gelişen pazarlarda önemli çalışmalar yaptık. Yavaş yavaş da bunun meyvelerini alıyoruz, geri dönüşümler başladı. Avrupa Birliği üye ülkelerdeki artışla bunu ispatlamış olduk. Bu yıl Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya gibi Balkan ülkelerinde önemli artışlar yaşadık. Pazar çeşitliliğini geliştirerek geleceğe daha güvenli bakan bir turizm destinasyonu haline geldik. Arzu ettiğimiz seviyelerde büyümeleri gerçekleştiriyoruz, çift haneli büyümeler devam ediyor."

Ayık, Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan gibi pazarlarda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"ANTALYA, YENİ BİR REKORA İMZA ATACAK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da iyi bir turizm sezonu geçirildiğini söyledi.

Antalya'nın geçen yıl 13,5 milyon civarında yabancı ağırladığını anımsatan Atmaca, "Antalya, bu yıl yabancı turist sayısında yeni bir rekora imza atacak. Geçen yılki sayıdan daha fazla turisti misafir etmiş olacak. Şu anki rakamlar turizm sektörünü sevindirdi. Yıl başında çift haneli büyümeyi ön görüyorduk, nitekim bu gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

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