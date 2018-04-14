Turizmin ‘göz’ü
Londra’da bulunan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ‘London Eye’ benzeri bir projenin İstanbul’a yapılması için çalışmalar başlıyor. Outdoor Factory’nin kurucu ortağı Toygar Yedigöz tarafından gündeme getirilen tarihi yarımada manzaralı “Seyir Terası” projesine mimarlardan da destek geldi.
İSTANBUL’da turizm gelirlerini arttırmak için yatırımcılar da farklı çalışmalara imza atıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayarak şehre önemli bir gelir sağlayan “London Eye” benzeri bir projenin İstanbul’da hayata geçirilebileceği belirtildi. “Seyir Terası” olarak planlanan projenin maliyetinin ise yaklaşık 70 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. Projenin tarihi dokuyu bozmadan yapılabileceğini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başlan Yardımcısı Murat Kalsın, “İstanbul 2017 yılında 11 milyona yakın yabancı turist çekti. Gelecekte İstanbul’un dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirleri arasında yer alması için, kültürel ve tarihi eserlerin yanında simgesel yapılara da ihtiyacımız var. Londra’daki ‘London Eye’ bugün ülkeye milyarlarca dolarlık katkı sağlıyor. İstanbul’un dokusuna uygun projelerle, bu dünyalar güzeli şehri turizmin Şampiyonlar Ligi’ne çıkarabiliriz” dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
İstanbul’un yeni bir hikâyeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kalsın, “Mesela Londra’daki ‘London Eye’, 2000 yılındaki açılışının ardından bugün İngiltere’nin en fazla ziyaret edilen turizm merkezi konumuna yükselirken, ülkeye her yıl milyarlarca dolarlık katkı sağlıyor. Benzer bir projenin İstanbul’da hayata geçirilmesi sadece İstanbul için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de büyük bir kaldıraç etkisi yaratacaktır” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un turizmde benzersiz bir konuma yükselebileceğinin altını çizen İki Design Group Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Murat Kader ise, “Şehirler, kendi dokularına uygun olarak ortaya koydukları sembol yapılarla öne çıkmaya çalışıyor. London Eye bu alanda örnek projelerden bir tanesi. Çıktığınızda 40 kilometre uzağı bile görmeniz mümkün. Benzer bir yapı, İstanbul’un turizm potansiyeline ciddi bir katkı sağlayacaktır” dedi. Türkiye’de tema park ve konsept projeler tasarlayan Outdoor Factory’nin Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, “Bizim niye bir Disneyland’ımız, bir London Eye’ımız yok. İstanbul’a böyle bir simge kazandırmak en büyük hayallerimiz arasında. Hatta bu proje için araştırma da yaptık. London Eye benzeri bir proje Karaköy’de uygulanabilir ve buraya her yıl milyonlarca turist çekilebilir” dedi.
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