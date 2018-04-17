Turizme kadın damgası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
17.04.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Turizme kadın damgası

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Turizme kadın damgası

Kadın liderliği, günümüz iş dünyasının hızla yükselen ana odaklarından biri... Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat’ın verilerinde yükselişin turizm sektöründe de öne çıkmaya başladığı belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye turizm sektöründe kadın istihdamı, 2006 yılından bu yana yüzde 20’den yüzde 29.9’a çıktı. Yükseliş ile birlikte Türkiye’nin turizm sektörü, kendini yoğun çabalarla geliştirme dönemine girdi.

Dünyanın en büyük işverenlerinin yer aldığı turizm sektörü, istihdam edilen kadın sayısını artırmak için adım adım ilerleme kaydediyor. Bu ilerlemenin  göstergesi olarak Türkiye’de turizmde kadın istihdamı giderek artıyor. Bu artışa turizm endüstrisinde yer alan şirketlerin çabaları da destek oluyor. Bu adımlardan biri olarak Hilton, lider küresel bir konaklama şirketi olarak yeni kuşak kadın liderlerin eğitimine odaklanıyor. 100’ün üzerinde ülkede hizmet veren küresel bir işletme olarak Hilton, misafirlerine kapsamlı bir hizmet vermenin yanı sıra birçok farklı kültür ve bakış açılarını  temsil eden kapsayıcı bir iş gücü pozisyonuna sahip.

Hilton Ortadoğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Hilton’un Türkiye’de kadın liderlerlerin sayısını artırmak üzere küresel deneyiminden yararlandığının altını çiziyor. Koray Gençkul: “Hızlandırılmış yönetici geliştirme programımız “Elevator”’a bu yıl iki Türk genç kadının girmeye hak kazanması da bizi çok mutlu etti. Her iki isim de geleceğin kadın liderleri olmak üzere şuan Dubai’de deneyim kazanıyor” dedi.

 Gençkul, “Kadın çalışanlarımızın, geleneksel olarak erkek egemenliğinde olan departmanlarda dahi çok geniş ve farklı pozisyonlar için uygun olduklarına inanıyoruz. Örneğin, Türkiye’de bulunan büyük otellerimizin ikisini baş mühendis olarak kadın çalışanlarımız yönetiyor. Kadın liderller olarak baş mühendis arkadaşlarımızın sektörde sağlam deneyimi var ve harika bir iş çıkarıyor” dedi.

 

 

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