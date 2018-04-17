Turizme kadın damgası
Kadın liderliği, günümüz iş dünyasının hızla yükselen ana odaklarından biri... Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat’ın verilerinde yükselişin turizm sektöründe de öne çıkmaya başladığı belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye turizm sektöründe kadın istihdamı, 2006 yılından bu yana yüzde 20’den yüzde 29.9’a çıktı. Yükseliş ile birlikte Türkiye’nin turizm sektörü, kendini yoğun çabalarla geliştirme dönemine girdi.
Dünyanın en büyük işverenlerinin yer aldığı turizm sektörü, istihdam edilen kadın sayısını artırmak için adım adım ilerleme kaydediyor. Bu ilerlemenin göstergesi olarak Türkiye’de turizmde kadın istihdamı giderek artıyor. Bu artışa turizm endüstrisinde yer alan şirketlerin çabaları da destek oluyor. Bu adımlardan biri olarak Hilton, lider küresel bir konaklama şirketi olarak yeni kuşak kadın liderlerin eğitimine odaklanıyor. 100’ün üzerinde ülkede hizmet veren küresel bir işletme olarak Hilton, misafirlerine kapsamlı bir hizmet vermenin yanı sıra birçok farklı kültür ve bakış açılarını temsil eden kapsayıcı bir iş gücü pozisyonuna sahip.
Hilton Ortadoğu, Afrika ve Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Hilton’un Türkiye’de kadın liderlerlerin sayısını artırmak üzere küresel deneyiminden yararlandığının altını çiziyor. Koray Gençkul: “Hızlandırılmış yönetici geliştirme programımız “Elevator”’a bu yıl iki Türk genç kadının girmeye hak kazanması da bizi çok mutlu etti. Her iki isim de geleceğin kadın liderleri olmak üzere şuan Dubai’de deneyim kazanıyor” dedi.
Gençkul, “Kadın çalışanlarımızın, geleneksel olarak erkek egemenliğinde olan departmanlarda dahi çok geniş ve farklı pozisyonlar için uygun olduklarına inanıyoruz. Örneğin, Türkiye’de bulunan büyük otellerimizin ikisini baş mühendis olarak kadın çalışanlarımız yönetiyor. Kadın liderller olarak baş mühendis arkadaşlarımızın sektörde sağlam deneyimi var ve harika bir iş çıkarıyor” dedi.
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