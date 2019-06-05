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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Turizme bayram dopingi

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Turizme bayram dopingi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık "Bayramın ülke genelinde yaklaşık 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, gelirde yüzde 10 artış bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Ege kıyılarında son derece hareketli bir dönem yaşandığını söyledi. 

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla iç pazarda ciddi talep oluştuğunu dile getiren Ayık, tesislerin büyük bölümünde doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını ifade etti. 

Yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, turist sayısının her geçen gün arttığını belirten Ayık, bayram tatili sonrasında da eğitim öğretim döneminin sona erecek olması ve üniversite sınavının yapılacak olması dolayısıyla daha fazla yoğunluk yaşanacağını bildirdi. 

Bu yıl kıyılardaki yoğunluğun iç bölgelere de yayılmaya başladığına dikkati çeken Ayık, "Bayram dolayısıyla ülke genelinde 5 milyonun üzerinde bir hareketlilik var. Sadece kıyıya yönelik değil, Türkiye'nin diğer bölgelerine, Kapadokya, Karadeniz, Doğu Anadolu gibi bölgelere doğru da bir hareketlenme söz konusu." dedi. 

Ayık, sektörün gelişmesi için turizmin Türkiye'nin her bölgesinde canlanması gerektiğini dile getirdi. 

"BU YIL YENİ BİR REKOR KIRILACAK" 

Gelir noktasında da arzu edilen seviyeye doğru bir gidiş olduğuna işaret eden Ayık, şöyle konuştu: 

"Bayramın ülke genelinde 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Türkiye 46 milyon yabancı turist ağırladı. Bu yıl da artış devam ediyor. Bu yıl çift haneli bir büyüme gerçekleştirilecek. Bu yıl da tarihi bir rekor kıracağız. Muhtemelen yabancı misafir sayımız 50 milyonun üstünde olacak. Türkiye'ye yaklaşık 170 ülkeden turist geliyor. En önemli iki pazarı Rusya ile Almanya oluşturuyor. İngiltere'de de yavaş yavaş turist sayısında artış yaşandı. Polonya başta olmak üzere Orta Avrupa canlanıyor, İskandinav ülkelerinde de geri dönüşler başladı. Hindistan, Çin, Kore, Japonya gibi pazarlarda da gelişmeler yaşandı. Pazar çeşitliliğini önemsiyoruz." 

"YOĞUNLUK SEKTÖRÜ SEVİNDİRDİ" 

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turist sayısında yaklaşık yüzde 19 artış olduğunu söyledi. 

Yurt dışından talep artarken iç pazarda da bayram dolayısıyla ciddi bir hareketlilik yaşandığını vurgulayan Atmaca, şunları söyledi: 

"Ege ve Akdeniz'de 'yer kalmadı' denilebilecek kadar doluluk oranına ulaşıldı. Yüzde 95'in üzerinde bir doluluk mevcut. Yoğunluk turizm sektörünü sevindirdi. 2019'a iyi bir başlangıç yaptık. Yabancı turist sayısında çift haneli bir büyüme söz konusu. Bayram tatilinin 9 gün olması ve bunun önceden ilan edilmesi iç pazarı da hareketlendirdi. Okullar tatile girdiğinde bu yoğunluk daha da artacaktır. Böyle bir hareketlilik beklediğimiz için çalışmaları bu yönde yaptık. Türkiye ve Antalya yıl sonunda hedeflediği turist sayısına ulaşacak. Yoğunluğun eylül, ekim aylarına kadar devam etmesini bekliyoruz. Gelir noktasında da sevindirici gelişmeler yaşandı. Gelirde yüzde 10'luk bir artış var. Gelecek yıllarda bu rakam daha da artarak arzuladığımız noktaya ulaşacaktır." 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da Antalya bölgesi ve ülke genelinde özellikle Avrupa pazarından önemli ölçüde geri dönüşler yaşandığını ifade etti. Yağcı, yıl sonuna kadar ülke genelinde 50 milyonun üzerinde, Antalya'da ise 16 milyonu aşkın turist ağırlanmasının beklendiğini bildirdi. 

Bayram tatili sayesinde de iç piyasada hareketli bir dönem yaşandığını aktaran Yağcı, "Bayram tatili Antalya ve ülke ekonomisine büyük canlılık getirecek." dedi. 

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