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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Turizmde yıldızı parlayan Sinop'ta konaklama sıkıntısı

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Turizmde yıldızı parlayan Sinop'ta konaklama sıkıntısı

Doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de yıldızı parlayan Sinop'ta yaklaşan yaz sezonu öncesi konaklama sıkıntısı yaşanıyor

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen ve geçen yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahiliği yapan kentte, yeni hedef, konaklama tesislerinin sayısını artırmak. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un ağırladığı ziyaretçi sayısına rağmen henüz tam bir turizm kenti olamadığını ifade etti. 

Son yıllarda turizmde bazı mesafeler alınmasına karşın, özellikle konaklama tesisleri noktasında istedikleri adımları atamadıklarını anlatan Tosun, "Bu sorunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Sinop'un geleceği adına çok önemli." dedi. 

Otel, pansiyon ve devlet kurumlarının misafirhaneleriyle kentteki toplam yatak kapasitesinin 500 civarında olduğuna işaret eden Tosun, "Sezon öncesi diğer paydaşlarla bir araya gelerek değerlendirme yaptık. Nelerin yapılması ve hangi önlemlerin alınması noktasında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunduk. Çünkü bizim Sinop olarak ziyaretçi noktasında artık kanıtlanmış bir durumumuz var ancak şu an paranız da olsa imar planlaması nedeniyle kentimize beş
yıldızlı bir otel yapılabilmesi mümkün kılınmıyor. O nedenle öncelikle var olan imar planında değişiklik yapmak gerekiyor." diye konuştu. 

"ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR" 

Sinop'un bölgenin en çok ziyaret edilen illerinden biri olmaya devam edeceğine inandığını belirten Tosun, şunları kaydetti: 

"Yaz sezonu yaklaşıyor. Özellikle uzun bayram tatillerinde kentimize yoğun bir ilgi oluyor. Bu yıl da aynı ilgi olacaktır. Bizim de öncelikli görevimiz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak olacak. Evet konaklama tesislerimiz sayı itibarıyla yetersiz ama ev pansiyonculuğu çok yaygın. İnsanlar evleri de tercih edebiliyorlar. Her ne olursa olsun ziyaretçi sayımız artarak devam edecektir. Burada önemli olan bizim kendi eksiklerimizi gidermiş olmamız." 

Tosun, ev pansiyonculuğu konusunda da sorunlar yaşandığını belirterek, "Burası mutlu insanların yaşadığı bir kent. İnsanlar huzur içinde yaşıyor. Tabii ki yan dairesinde, üst dairesinde kim kalıyor bilmek istiyor. Yapılan şikayetler gerekli merciler tarafından mutlaka değerlendiriliyor. İşte böyle sorunlarla karşılaşmamak için konaklama tesisleri sayılarımızı artırmalıyız" ifadelerini kullandı. 

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