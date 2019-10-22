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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Turizmde yatırımlar yüzde 50 arttı

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Turizmde yatırımlar yüzde 50 arttı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Antalya'da turizm sezonumuz kasım sonuna kadar uzadı, böylece turizmde yeni rekorlar kırabiliyoruz. Turizm sektörümüzde yatırımlar da artmaya başladı. İnternet satışları yüzde 20 arttı. Bu oranın gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizm sezonunun uzadığını belirterek "Böylece turizmde yeni rekorlar kırabiliyoruz. Turizm sektörümüzde yatırımlar da artmaya başladı." dedi.

Çetin, ATSO Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında, yönetim kurulunun Türk Silahlı Kuvvetlerine maddi ve manevi desteğini göstermek için Mehmetçik Vakfına bağış yapma kararı aldığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın sınırda terör odağına karşı yapılan önemli bir operasyon olduğunu ifade eden Çetin, Türkiye'nin gerekçelerini dünyaya iyi anlatması gerektiğini bildirdi.

Günümüzde internet üzerinden yapılan satışlara değinen Çetin, "İnternet satışları yüzde 20 arttı. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan satışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oranın gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Zincir mağazalar her yerde mağaza açıyorlar, yetmiyor internetten satıyor, dahası eve servis yapıyor." diye konuştu.

Tüm iş insanlarının bu konuda hassas olması gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:
"Ticarette üyelere dijital dönüşüm eğitimi ve danışmanlık hizmeti başlatacağız. İnovasyon merkezinin, sanayi ve tarımda inovatif network oluşturmasına yönelik çalışacağız. Antalya'da turizm sezonu kasım sonuna kadar uzadı. Böylece yeni rekorlar kırabiliyoruz. Turizm sektörümüzde yatırımlar da artmaya başladı. Yatırım teşvik belgesi hacmi yüzde 50 artışla 7 ayda 1 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Tarım sektörümüzde de modern sera yatırımları hızlanmıştır. Tarımda 317 milyon liralık teşvik belgesine ulaşıldı."

Konut satışlarının da çok iyi olduğuna dikkati çeken Çetin, kredi kampanyası sayesinde konutta bir ivmelenme olduğunu, Antalya'da eylül ayı satışının geçen yıla göre yüzde 18 arttığını dile getirdi. 

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