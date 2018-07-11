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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İSTANBUL- (DHA)
11.07.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

‘Turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım’

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‘Turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım’

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındı. Edelstaal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 'tahsisli otellerde odaların yüzde 20’lik kısmını satma hakkı'na ilişkin düzenlemede, kapsamın genişletilmesi gerektiğini kaydetti. Torunoğulları, sektöre yönelik çağrısında, “Oteller çok ucuz veriliyor; turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım” dedi.

"KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ"

Avrupa’daki sanayi yatırımları yanı sıra Türkiye’de de turizm yatırımları bulunan Turgut Torunoğulları, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektöre yönelik olumlu bir dizi çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı. Torunoğulları, “Orman arazilerini bu işin dışında tutulması orman arazisine otel yatırımı yapanlar için maalesef kötü bir haber oldu” dedi.

"BAKANLIKLARIN ORTAK ÇALIŞMASI GEREKİR"

Torunoğulları, konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında ise “Mevzuata göre belki sıkıntı var. Bu konuda ilgili bakanlıkların birlikte bir çalışma yaparak bu kapsamı yeniden düzenlemeleri gerekir. Düzenlemenin haksız rekabete yol açmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

"TURİZMDE MARKA ÜLKE OLALIM"

Torunoğulları, konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Turizmin 12 aya yayılması önemli bir çalışma. Artık bu şekilde planlamaya ve düşünülmeye başlandıysa bir çözüm üretilir diye düşünüyoruz. Başka bir sorun, otellerin çok ucuz veriliyor olması. Turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım. Bu konuyla ilgili STK’ların da konuyu artık sesli düşünmeleri gerekir.”

 

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