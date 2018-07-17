Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

TURİZM sektöründe yabancı turist sayısı her ay ve yıllık olarak açıklanmasına karşın iç turizm hareketliliğiyle ilgili bir veri bulunmuyor. Bu konuda bir çalışma yapan TÜROFED, geçen yıl sadece konaklama sektörünün iç turizmde yaklaşık 6- 6.5 milyon kişiyi ağırladığını ortaya çıkardı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve münferit tatile çıkan kişilerle ilgili otel kayıtlarından elde edilen tahmini rakamın 6- 6.5 milyon civarında olduğunu belirterek, bu rakamın Türkiye’ye en çok turist gönderen iki ülke Rusya Federasyonu ve Almanya’yı bile geride bıraktığına dikkat çekti.



DÜNYA KUPASI BİTTİ, DAHA ÇOK RUS BEKLENİYOR



Bu yıl turizmde yurt dışı rakamlarının fena olmadığını, ancak arz-talep dengesinin hem Antalya hem Türkiye açısından arzu ettikleri düzeye ulaşamadığını kaydeden Osman Ayık, Rusya’da Dünya Kupası’nın sona ermesiyle hem Rus turist hem de Avrupa’dan daha yoğun rezervasyon akışı beklendiğini söyledi. Dünya Kupası’nın sona ermesiyle özellikle Rusya’da insanların tatil planlarını yapmaya başladığını aktaran Ayık, "Aynı şekilde Avrupa pazarında da ve şu anda sezonun en yoğun olduğu dönemdeyiz. Belirsizliklerin tamamının ortadan kalktığı, bundan sonra işin canlanma dönemi diyebiliriz" dedi.



SAYILAR ARZ-TALEP DENGESİNİ KARŞILAMIYOR



Turizmde çok büyük sayılara ihtiyaç olduğunu söyleyen Ayık, sektörün iki büyük kriz yaşadığını ve 2017’de geri dönüşün başladığını, 2018’in de iyi gittiğini açıkladı. Yatak kapasitesi artışında bir yavaşlama olduğunu ama durmadığını aktaran Ayık, "Yeni kapasiteyle ilgili sürekli yatırımlar da var. Önemli olan arzla talebin birbirini ne oranda karşıladığına bakmak lazım. Otellerde bir miktar boşluk var, bölgelere göre de fark ediyor, demek ki arz- talep dengesinin karşılanmadığının bir göstergesi. Bizim daha büyük sayılara ihtiyacımız var. Şu anda bu sayıları yaratacak pazarlar da belli; Rusya ve Orta Avrupa ülkeleri" diye konuştu.



ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 80



Orta Avrupa’dan geri dönüşlerin olduğunu ama tam arzu ettikleri düzeye gelmediğini belirten Osman Ayık, "Almanya sayıları 2016’nın üstünde ama 2015 rakamlarında değil. Almanya’nın en iyi yılı 2015’ti. Bu rakamları tekrar gördüğümüzde arz- talep dengesi oturacaktır. Veya oradaki açığı başka pazarlardan kapatıyor olmamız lazım; Polonya, Çekya, Slovakya ve diğer Avrupa ülkelerinden. Antalya’nın yatak kapasitesi 600 binin üzerinde. Bölgelere ve otellere göre değişmekle birlikte ortalama doluluk yüzde 80 civarında. Bazı otellerde yüzde 100, bazılarında yüzde 90-80-70 olabiliyor. Fiyatlar konusunda ise 2014’ün gerisindeyiz ve 2019-2020 yıllarında aynı seviyeye ulaşabiliriz" dedi.



İÇ PAZAR HEDEFİ 10 MİLYON



İç pazarda ise hedefin 10 milyon olduğuna dikkat çeken Osman Ayık, Türkiye’de eş-dost-memleket ziyaretleri şeklinde düşünüldüğünde 16-20 milyon civarı insanın seyahat ettiğini, ancak konaklama tesisleri açısından bakıldığında 6-6.5 milyon civarında hareketliliğin söz konusu olduğunu söyledi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, iç turizmle ilgili yabancı turist sayılarında olduğu gibi bir veri açıklanmadığını da belirterek, şöyle dedi:



"Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otellerle yaptığımız görüşmelere göre, tahminim, geçen yılki konaklama tesislerindeki yerli turist sayısı 6-6.5 milyon civarında. Hedefimiz bu rakamı 10 milyona çıkartmak. Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük pazarı konumundaki Rusya’dan bile bu kadar kişi gelmiyor.

Dolayısıyla aslında en önemli pazarımız iç pazar ama pek fark edilmiyor. Emniyet kayıtlarında, otellerde tüm misafirler kayıt altına alınıyor ve biz uzun yıllardır bu konuda bir veri oluşturulması için talepte bulunuyoruz. AB ülkelerindeki iç turizm ortalaması ise yüzde 25, bizde ise henüz bu rakam yüzde 15’lerde.

Örneğin; Almanya’da 22 milyon, İspanya’da 19-20 milyon. İspanya’da en çok turisti iç pazar oluşturuyor. Bu sayının bizde de yüzde 25 seviyelerine çıkartılması, sektördeki birçok sorunu da bertaraf edecektir."





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